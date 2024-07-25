Meta最強AI模型 找輝達助陣 廣達、緯穎等沾光

Meta推出號稱全球最強大的開放AI模型Llama 3.1 ，找來輝達（NVIDIA）助陣，協助企業以Llama 3.1訓練客製化生成式AI模型，輝達執行長黃仁勳並高呼「將掀起企業打造生成式AI應用的浪潮」。

Meta目前位居北美第四大雲端服務供應商（CSP），力拚算力布局彎道超車，劍指前三大CSP廠，也引爆新一波AI伺服器商機，Meta AI伺服器代工夥伴廣達（2382）、緯穎出貨引擎蓄勢待發，將坐享Meta最強AI模型帶來的龐大商機。

綜合外媒報導，Meta趕在下周執行長祖克柏與輝達執行長黃仁勳對談前夕，23日搶先推出大型語言模型（LLM）最新版本Llama 3.1，使用超過1.6萬顆輝達H100 GPU進行訓練，其中，Llama 3.1 405B版本擁有高達4,050億個參數，遠超越幾個月前推出的Llama 3小型模型。

Meta執行長祖克柏更將Llama 3.1 405B定位在業界先進模型之列，在常識、可操縱性、數學、工具使用與多語言翻譯等各層面上，表現媲美OpenAI的GPT-4o、Anthropic的Claude3.5Sonnet及Google的Gemini 1.5 Pro等封閉AI模型。

祖克柏更發出豪語，看好Llama 3.1將成為今年底最廣泛使用的AI助手，「超越目前擁有超過一億用戶的ChatGPT」。隨著Meta推出號稱全球最強大開放AI模型，力拚在算力上彎道超車，Meta AI伺服器代工廠也將同步沾光。

Meta目前伺服器主要代工廠為廣達、緯穎，其中廣達占比約五成，緯穎為三成。廣達為Meta主力代工廠，營運受惠大。緯穎來自Meta的營收占比超過五成，為公司最大客戶，兩家協力代工廠可望一同衝刺AI伺服器出貨動能，大啖Meta引爆的生成式AI大商機。

Meta推出Llama 3.1的同時，也找來輝達助威，輝達宣布推出NVIDIA AI Foundry和NVIDIA NIM推理微服務，為Llama 3.1強勢助攻，企業可基於Llama 3.1訓練專屬的客製化生成式AI模型，並可藉由超大參數的Llama 3.1 405B和NVIDIA Nemotron建構「超級AI模型」。輝達執行長黃仁勳並高呼，「Meta的Llama 3.1開放模型標誌著全球企業採用生成式AI的關鍵時刻已到來，將掀起各個企業與產業打造先進生成式AI應用的浪潮」。