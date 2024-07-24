瑞儀創辦人 辭董事職務

瑞儀（6176）昨（24）日公告，創辦人王本然因個人健康因素，請辭董事暨策略長職務。

王本然1995年創辦瑞儀，即擔任董事長暨總執行長要職，2023年初他因跌倒傷及腦部後，自美召回獨子王昱超，展開二代接班布局。王昱超去年先接下瑞儀總經理職務，再於今年董事改選後接棒董座，王本然改任榮譽董事長與策略長，並繼續擔任公司董事。

瑞儀昨天公告，王本然因個人健康因素，請辭董事暨策略長職務。這意味王本然已完全不擔任瑞儀任何要職。

談到如何引領瑞儀持續前進，王昱超之前表示，面對市場變化，瑞儀展開新營運布局，並將產能配置於高競爭力、高毛利產品項目，以維持未來穩定成長動能。