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強颱凱米來襲 高鐵宣布明下午3點前全線停駛

凱米颱風來襲一家三口開車遇劫…天降女兒牆砸爛車 母死7歲兒命危

颱風天在家做什麼？這電子代工大廠送3專屬好康 員工宅家免費用

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

凱米颱風來襲，颱風中心目前來到花蓮東方30公里海面，預計颱風眼中心今日深夜正式登陸，到25日清晨及白天將會是全台風雨影響最劇烈的時刻，而目前全台22縣市已有15個縣市宣布停班停課。對此，代工大廠英業達（2356）除了提供旗下員工免費享有專屬的「3大線上學習資源」，也特地發文提醒各位夥伴做好防颱準備，若有外出的需求，在出門時也要多留意、小心安全。

據悉，這是台股近年迎接的最強颱風，追溯去年8月的卡努颱風，只有達到中颱的威力，而即將於今日登陸的凱米颱風，隨著距離越加靠近，風雨也越來越大，目前更是已經轉為強颱，中央氣象署也表示，颱風的暴風圈正逐漸進入台灣本島陸地，隨著風雨顯著增強，也提醒民眾留意颱風動態，做好防颱準備。截至目前包括台南在內，共已有15個縣市宣布25日停班停課。

強颱凱米壓境，英業達透過貼文表示，夥伴們除做好防颱準備，待在家的時間也享有專屬的「3大線上學習資源」，其中選擇一「E-Library 電子圖書館」為集團特地為所有員工準備的上百本電子書資源，員工們可以盡情暢讀包括「財經、文學小說、語言學習、旅遊」等各類電子書，使用前要先至1. 商店搜尋「HyRead」APP 下載、2. APP 新增 「Inventec E-Library」圖書館、3. 登入帳密，即可享用上百本電子書資源。

英業達表示，選擇二「E-Learning APP 線上學習平台」則是為了讓旗下員工就算待在家，也能輕鬆學習！而該福利的使用方式，員工主要要先1. 下載專屬 E-Learning APP，並2. 登入帳密，即可享用免費學習資源。至於選擇三「Hahow for business 數位學習平台」則是為了讓所有員工，都能夠不受颱風等外力影響，無時無刻的充實自我，才特意準備的免費好康。

針對「Hahow for business 數位學習平台」，英業達說明，集團為讓夥伴們能夠在任何時候，都享有提升自我能力的機會，特意與Hahow好學校進行合作，提供夥伴上百堂高品質線上課程（課程類型涵蓋：數位行銷、數據分析、程式語言等）。雖然該項目目前只有開放給7月初曾報名體驗的同仁，不過仍建議大家可以先在自己的信箱中搜尋使用方式，未來集團也將不定期的開放給更多人體驗報名。

事實上，英業達集團提供的各項好康福利，在業界一直享有極高的口碑，集團主要成立於1975年，目前在亞洲、北美及歐洲皆設有營運據點，專注於筆記型電腦、消費性電子與伺服器產品的研發和製造，近年也持續朝車用電子、5G、AI等高科技產品領域邁進。面對這次推出的專屬「3大線上學習資源」，也在網上引發熱議，更有網友留言喊道「颱風天在家也能英業達好好」、「颱風天上課天」、「太強了」、「感謝英業達」，吸引關注。

英業達。記者吳康瑋／攝影
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停班停課 英業達 颱風

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