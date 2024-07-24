Google 雲端業績亮眼衝破百億美元 台廠代理商伊雲谷同沾光

7月中旬，由韓國知名離婚律師崔唯娜親自執筆劇本的韓劇《好搭檔》開播，劇中的王牌律師對法律系學霸說了這樣一句話：「律師只會把原則掛在嘴邊的話，跟法典有什麼兩樣，AI應該比你還懂法律吧。」這句話似乎預示了AI在法律領域的快速發展，特別是隨著OpenAI最新推出的GPT-4 Turbo模型，其強大的自然語言處理能力和法律知識庫，可能會進一步挑戰傳統律師的工作方式。

2024-07-24 10:00