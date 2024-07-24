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Google 雲端業績亮眼衝破百億美元 台廠代理商伊雲谷同沾光

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

Google母公司Alphabet公布財報，其中雲端運算服務需求激增，推升Google Cloud單季營收突破百億美元，年增近三成，台廠Google Cloud代理商伊雲谷（6689）同步沾光，可望為營運增添強勁成長動能。

Alphabet最新財報顯示，Google雲端業務營收第2季營收達103.47億美元，首度突破百億美元營收規模，年增幅達29%，營業利潤為11.72億美元，更是去年同期4億美元的近兩倍之多，顯示Google Cloud業務明顯成長許多。

伊雲谷旗下子公司雲動力資訊為Google Cloud菁英合作夥伴，協助製造業、零售業、公部門、娛樂產業數位轉型，並導入生成式AI及各式Google Cloud AI服務。隨著Google雲端服務相關需求持續成長，伊雲谷也將共享商機。

雲動力近期更取得國內星享道酒店集團訂單，協助導入Google Cloud全方位解決方案，並將Google大型語言模型Gemini整合其中，提升飯店營運效率。

Google Google Cloud 營收

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