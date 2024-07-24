快訊

國5有史以來首度因颱風封路 「1路段」晚間6點禁止通行

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！新竹縣市同進退 10縣市25日停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仁寶2025年女性員工占比 目標達到四成

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）積極落實多元共融及職場性別平等，訂定2025年全球女性占比目標，其中女性員工占比要達到四成、女性主管占比則達32%，目標2026年全球女性主管占比進一步提升至35%。

據仁寶最新出爐的2023年永續報告書揭露，仁寶目前全球員工男女比例為61.44%和38.56%，仁寶指出，此為不同工作類型所導致的差異，而非性別所致。

相較前一年，2023年仁寶女性員工比例下降0.3%，是因應全球人力布局調整過渡期所致，但2023年女性主管比例及STEM職位女性比例皆較前一年度有所提升，分別增加0.43個百分點及0.42個百分點，顯示科技女力正在逐漸嶄露頭角。

仁寶2023年推動推動多元共融（Diversity, Equity, Inclusion，DEI）政策，落實多元共融及職場性別平等，強化人才培育，並建立友善幸福職場，促進人才永續，因此訂定2025年全球女性占比目標，旨在提高女性員工及女性主管比例。

此外，仁寶2023年下半年也著手規劃彈性工作政策，致力打造工作與生活平衡之職場環境，讓每位員工都能充分發揮個人潛能，展現最佳工作績效。

仁寶 職場

延伸閱讀

仁寶6月營收月增6% 七個月高點

外資連2賣 法人：留意台積電法說會及新台幣走勢

仁寶拍板斥資逾5億元 赴波蘭設車電新廠、預計明年第2季完工

仁寶響應RE100 中經院：第33位總部在臺灣的RE100成員

相關新聞

台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

社群媒體日前廣傳台積電（2330）嘉義廠急徵考古挖掘人員的消息，市場擔心，針對台積電嘉義廠挖到古蹟影響建廠進度一事。綜合...

向台商招手！亞利桑那州及鳳凰城官員偕地產商 來台向科學園區取經

鳳凰城代表、亞利桑那州貿易辦事處（ACA）和大鳳凰城經濟委員會（GPEC）一行人，23日訪台展開為期三天的科學園區拜訪與...

仁寶2025年女性員工占比 目標達到四成

代工大廠仁寶（2324）積極落實多元共融及職場性別平等，訂定2025年全球女性占比目標，其中女性員工占比要達到四成、女性...

英特爾3奈米AI晶片明年底量產 智邦等供應鏈將受惠

英特爾Falcon Shores（Gaudi 4）將採用台積電3奈米製程、CoWoS技術，目前已完成設計定案，預計明年底...

台灣不只AI代工 還可創新價值！童子賢揪6企業指方向

台灣如何藉AI風潮掌握更高產業價值？台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，除硬體系統外，AI模型的在地應用會是機會，宏碁營...

日本積極推動半導體三大廠導入EUV 艾斯摩爾將擴人力

日本官方積極推動先進製造，包含美光、Rapidus和台積電旗下日本JASM廠等半導體三大廠導入EUV 用於先進製程生產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。