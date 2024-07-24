仁寶2025年女性員工占比 目標達到四成

代工大廠仁寶（2324）積極落實多元共融及職場性別平等，訂定2025年全球女性占比目標，其中女性員工占比要達到四成、女性主管占比則達32%，目標2026年全球女性主管占比進一步提升至35%。

據仁寶最新出爐的2023年永續報告書揭露，仁寶目前全球員工男女比例為61.44%和38.56%，仁寶指出，此為不同工作類型所導致的差異，而非性別所致。

相較前一年，2023年仁寶女性員工比例下降0.3%，是因應全球人力布局調整過渡期所致，但2023年女性主管比例及STEM職位女性比例皆較前一年度有所提升，分別增加0.43個百分點及0.42個百分點，顯示科技女力正在逐漸嶄露頭角。

仁寶2023年推動推動多元共融（Diversity, Equity, Inclusion，DEI）政策，落實多元共融及職場性別平等，強化人才培育，並建立友善幸福職場，促進人才永續，因此訂定2025年全球女性占比目標，旨在提高女性員工及女性主管比例。

此外，仁寶2023年下半年也著手規劃彈性工作政策，致力打造工作與生活平衡之職場環境，讓每位員工都能充分發揮個人潛能，展現最佳工作績效。