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瑞儀創辦人王本然 請辭董事及策略長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞儀創辦人王本然請辭董事及策略長職務，完成交棒第二代任務。記者李珣瑛／攝影
瑞儀創辦人王本然請辭董事及策略長職務，完成交棒第二代任務。記者李珣瑛／攝影

瑞儀（6176）24日公告，瑞儀創辦人王本然因個人健康因素，請辭瑞儀董事暨策略長職務。

背光模組大廠瑞儀今年股東常會，完成董事改選。新任董事於股東會後立即召開臨時董事會，推選王昱超接任董事長兼總經理，開啟二代接班的傳承新篇章。同時，為感謝王本然創辦瑞儀光電，並擔任董事長暨執行長29年，特頒贈其「創辦人暨榮譽董事長」榮銜。

瑞儀創辦人王本然，自從創業以來一直擔任公司董事長暨總執行長要職，2023年初因跌傷腦部後，才自美召回獨子王昱超，展開二代接班的布局準備。王昱超去年先接下總經理職務，再於今年董事改選後，全面接棒董座大任。市場預料，面對OLED及MicroLED的挑戰，王昱超接班後開啟雙引擎進化元年，可望帶領瑞儀邁向新局。

瑞儀光電 股東會 董事長

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