鴻海首度發布供應商責任報告書 每年第3季出刊

鴻海今天發布第一本「供應商責任報告書」，這是台灣企業界首次針對供應商調查發布報告書，未來每年第3季定期出刊，將成為鴻海超過1萬家供應商，每年ESG（環境保護、社會責任及公司治理）推動成果的成績單。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，此次發行台灣第一本供應商責任報告書，宣示鴻海將永續願景推展至供應鏈的決心。鴻海「供應商責任報告書」不同於「永續報告書」，更專注於集團供應鏈夥伴的成果，參考21項國內外評比以及供應鏈相關指標，全面揭露鴻海在永續供應鏈的投入與績效。

其中，今年中央採購及中央半導體採購單位，依總採購金額、重大供應商、採購類別、淨零碳夥伴等篩選標準，重點初步盤查204家供應商資料，同時與外部顧問針對其中16家供應商進行實地審查，以提高報告書的可信度。

鴻海在2024年淨零排放目標通過科學減碳目標倡議組織SBTi批准，同時也正式成為RE100（國際再生能源倡議）會員，目前已有明確的淨零碳排放路線圖和綠電使用目標。

後續在供應鏈的推動也更顯重要，「供應商責任報告書」說明鴻海對供應商淨零排放的政策要求，也揭露初步成果，透過供應商ESG管理平台，推動淨零碳管理月度績效評價，2023年累計150家重點管控供應商完成，未來會再持續擴大。