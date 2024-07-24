快訊

國5有史以來首度因颱風封路 「1路段」晚間6點禁止通行

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！新竹縣市同進退 10縣市25日停班停課

鴻海首度發布供應商責任報告書 每年第3季出刊

中央社／ 台北24日電

鴻海今天發布第一本「供應商責任報告書」，這是台灣企業界首次針對供應商調查發布報告書，未來每年第3季定期出刊，將成為鴻海超過1萬家供應商，每年ESG（環境保護、社會責任及公司治理）推動成果的成績單。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，此次發行台灣第一本供應商責任報告書，宣示鴻海將永續願景推展至供應鏈的決心。鴻海「供應商責任報告書」不同於「永續報告書」，更專注於集團供應鏈夥伴的成果，參考21項國內外評比以及供應鏈相關指標，全面揭露鴻海在永續供應鏈的投入與績效。

其中，今年中央採購及中央半導體採購單位，依總採購金額、重大供應商、採購類別、淨零碳夥伴等篩選標準，重點初步盤查204家供應商資料，同時與外部顧問針對其中16家供應商進行實地審查，以提高報告書的可信度。

鴻海在2024年淨零排放目標通過科學減碳目標倡議組織SBTi批准，同時也正式成為RE100（國際再生能源倡議）會員，目前已有明確的淨零碳排放路線圖和綠電使用目標。

後續在供應鏈的推動也更顯重要，「供應商責任報告書」說明鴻海對供應商淨零排放的政策要求，也揭露初步成果，透過供應商ESG管理平台，推動淨零碳管理月度績效評價，2023年累計150家重點管控供應商完成，未來會再持續擴大。

ESG 鴻海

延伸閱讀

與富士康簽戰略合作協議 河南省長：希望富士康擴大在豫布局

台灣第一 鴻海攜手1萬多家夥伴發布供應商責任報告書

鴻海拚AI 3.0智慧製造 用超級大腦全自動化決策

卓榮泰親公布經發會專家名單 劉揚偉、施振榮入列

相關新聞

台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

社群媒體日前廣傳台積電（2330）嘉義廠急徵考古挖掘人員的消息，市場擔心，針對台積電嘉義廠挖到古蹟影響建廠進度一事。綜合...

向台商招手！亞利桑那州及鳳凰城官員偕地產商 來台向科學園區取經

鳳凰城代表、亞利桑那州貿易辦事處（ACA）和大鳳凰城經濟委員會（GPEC）一行人，23日訪台展開為期三天的科學園區拜訪與...

仁寶2025年女性員工占比 目標達到四成

代工大廠仁寶（2324）積極落實多元共融及職場性別平等，訂定2025年全球女性占比目標，其中女性員工占比要達到四成、女性...

AI無所不在引爆資安商機 力旺旗下熵碼晶片指紋技術勇闖IOT

AI快速運用資料進行決策，資安開始被重視。國外曾發生消費者家中監視器被駭，陌生人遠端藉由監視器偷看並播放不堪入耳聲音的恐怖事件，想像一下，若自駕車在接收雲端圖資時被駭，因駭客輸入錯誤資訊導致AI錯誤決策，將使乘客生命風險大增……

英特爾3奈米AI晶片明年底量產 智邦等供應鏈將受惠

英特爾Falcon Shores（Gaudi 4）將採用台積電3奈米製程、CoWoS技術，目前已完成設計定案，預計明年底...

台灣不只AI代工 還可創新價值！童子賢揪6企業指方向

台灣如何藉AI風潮掌握更高產業價值？台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，除硬體系統外，AI模型的在地應用會是機會，宏碁營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。