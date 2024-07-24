晶心科技宣布推出 QiLai 系統晶片和 Voyager 開發板

矽智財廠晶心科（6533）24日宣布推出QiLai （奇萊）系統晶片（SoC）和Voyager開發板，以進一步加速大規模RISC-V應用的開發和移植。

晶心科表示，QiLai系統晶片內建高效能四核心RISC-V AX45MP的叢集和一顆NX27V向量處理器，而超純量多核心處理器AndesCore AX45MP搭載2MB二級快取記憶體，以及處理一二級快取一致性的管理機制（coherence manger），還有用於Linux應用的記憶體管理單元（MMU）。

晶心科指出，向量處理器AndesCore NX27V具備512KB的資料快取，能支援完整的RISC-V標準資料類型以及公司為AI應用最佳化的延伸資料類型。

晶心科強調，NX27V包含高效能的純量單元及一個亂序向量處理單元（VPU），其向量長度（VLEN）及資料通道寬度（DLEN）皆為512位元，每個周期最多能產生四個512位元的運算結果，所以NX27V與AX45MP叢集相互合作，將QiLai打造為異質軟體開發平台，使對稱式多核心Linux作業系統（SMP），即時作業系統（RTOS）或裸機（bare metal）系統能夠在此平台上同時運行。

晶心科技董事長暨執行長林志明說，很高興地宣布QiLai系統晶片的推出，其整合了廣受採用的AndesCore AX45MP多核心和NX27V向量處理器。

林志明點出，儘管這兩款處理器已被多位客戶授權並經過量產晶片的驗證，仍然很高興看到它們在晶心自家的晶片上首次運行。

據悉，採用台積電先進的7奈米製程技術製造，QiLai系統晶片和其Voyager開發板充分展現了晶心為支持快速RISC-V軟體開發的承諾。

總經理暨技術長蘇泓萌博士補充，晶心科接收過許多來自合作夥伴和軟體開發者的需求，希望能提供基於晶片的平台，使他們能更有效率地為RISC-V開發軟體，而搭載QiLai系統晶片的Voyager開發板是公司對該需求的回應，亦是實現快速開發和評估多種RISC-V軟體的重要一步，並同時有助於擴展RISC-V生態系統。