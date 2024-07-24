快訊

國5有史以來首度因颱風封路 「1路段」晚間6點禁止通行

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！新竹縣市同進退 10縣市25日停班停課

晶心科技宣布推出 QiLai 系統晶片和 Voyager 開發板

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

矽智財廠晶心科（6533）24日宣布推出QiLai （奇萊）系統晶片（SoC）和Voyager開發板，以進一步加速大規模RISC-V應用的開發和移植。

晶心科表示，QiLai系統晶片內建高效能四核心RISC-V AX45MP的叢集和一顆NX27V向量處理器，而超純量多核心處理器AndesCore AX45MP搭載2MB二級快取記憶體，以及處理一二級快取一致性的管理機制（coherence manger），還有用於Linux應用的記憶體管理單元（MMU）。

晶心科指出，向量處理器AndesCore NX27V具備512KB的資料快取，能支援完整的RISC-V標準資料類型以及公司為AI應用最佳化的延伸資料類型。

晶心科強調，NX27V包含高效能的純量單元及一個亂序向量處理單元（VPU），其向量長度（VLEN）及資料通道寬度（DLEN）皆為512位元，每個周期最多能產生四個512位元的運算結果，所以NX27V與AX45MP叢集相互合作，將QiLai打造為異質軟體開發平台，使對稱式多核心Linux作業系統（SMP），即時作業系統（RTOS）或裸機（bare metal）系統能夠在此平台上同時運行。

晶心科技董事長暨執行長林志明說，很高興地宣布QiLai系統晶片的推出，其整合了廣受採用的AndesCore AX45MP多核心和NX27V向量處理器。

林志明點出，儘管這兩款處理器已被多位客戶授權並經過量產晶片的驗證，仍然很高興看到它們在晶心自家的晶片上首次運行。

據悉，採用台積電先進的7奈米製程技術製造，QiLai系統晶片和其Voyager開發板充分展現了晶心為支持快速RISC-V軟體開發的承諾。

總經理暨技術長蘇泓萌博士補充，晶心科接收過許多來自合作夥伴和軟體開發者的需求，希望能提供基於晶片的平台，使他們能更有效率地為RISC-V開發軟體，而搭載QiLai系統晶片的Voyager開發板是公司對該需求的回應，亦是實現快速開發和評估多種RISC-V軟體的重要一步，並同時有助於擴展RISC-V生態系統。

晶心科 晶片 軟體

延伸閱讀

郭智輝專訪／川普稱台偷走美國晶片業 郭智輝：誤會了 原因可能是這個

CNN：台灣沒偷走晶片業！讚張忠謀1關鍵打江山 專家指「難再複製」

黃仁勳祖克柏對談 Meta推模型採萬顆輝達晶片訓練

川普喊收保護費「台灣人很有錢」原因為何？ 馬斯克一張圖揭真相

相關新聞

台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

社群媒體日前廣傳台積電（2330）嘉義廠急徵考古挖掘人員的消息，市場擔心，針對台積電嘉義廠挖到古蹟影響建廠進度一事。綜合...

向台商招手！亞利桑那州及鳳凰城官員偕地產商 來台向科學園區取經

鳳凰城代表、亞利桑那州貿易辦事處（ACA）和大鳳凰城經濟委員會（GPEC）一行人，23日訪台展開為期三天的科學園區拜訪與...

仁寶2025年女性員工占比 目標達到四成

代工大廠仁寶（2324）積極落實多元共融及職場性別平等，訂定2025年全球女性占比目標，其中女性員工占比要達到四成、女性...

AI無所不在引爆資安商機 力旺旗下熵碼晶片指紋技術勇闖IOT

AI快速運用資料進行決策，資安開始被重視。國外曾發生消費者家中監視器被駭，陌生人遠端藉由監視器偷看並播放不堪入耳聲音的恐怖事件，想像一下，若自駕車在接收雲端圖資時被駭，因駭客輸入錯誤資訊導致AI錯誤決策，將使乘客生命風險大增……

英特爾3奈米AI晶片明年底量產 智邦等供應鏈將受惠

英特爾Falcon Shores（Gaudi 4）將採用台積電3奈米製程、CoWoS技術，目前已完成設計定案，預計明年底...

台灣不只AI代工 還可創新價值！童子賢揪6企業指方向

台灣如何藉AI風潮掌握更高產業價值？台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，除硬體系統外，AI模型的在地應用會是機會，宏碁營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。