快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。圖／嘉縣府提供
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。圖／嘉縣府提供

社群媒體日前廣傳台積電（2330）嘉義廠急徵考古挖掘人員的消息，市場擔心，針對台積電嘉義廠挖到古蹟影響建廠進度一事。綜合法人觀點，進度影響不大，且台積電CoWoS產能有望年年倍增。

台積電嘉義廠挖到遺址。日前在社群媒體上，流出徵才訊息指出，職務聯絡人胡小姐表示，他們是嶼田文化有限公司，受台大人類學系委託進行招聘。不過，台積電力拚CoWoS產能且積極擴廠，不少人對進度拖累引發擔憂。

展望後市，綜合外資法人觀點，台積電基本面無虞，台積電今年下半年CoWoS產能約落在32kwpm（千片每月）、明年約50-55kwpm、2026年約60-65kwpm，產能預期有望年年翻倍。

不過，嘉義廠大部分以系統整合單晶片（SoIC）為主，台積電也較看好3D封裝，目前客戶包括晶片大廠超微（AMD）MI300外，至2026年客戶有望進一步提升。

另有法人指出，據目前所了解，台積電團隊可能尚在討論下一步的決策，傳言台積電CoWoS團隊似乎也有機會同步移至台中矽品舊廠，以應對嘉義廠挖到古蹟的臨時狀況，但仍尚待商榷。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，台積電於嘉義科學園區的兩座CoWoS先進封裝廠，預定將於2026年預定完工，因此時序上若與原訂計畫時間差距不要太久，加上後續工程若能加緊鞭策，較為不受影響。

他舉例，針對過去企業擴廠的狀況，包括進度大幅落後、不定期的突發事件、或建材、施工方法改變，甚至罷工事件等，如同先前台積電於美國亞利桑那州晶圓廠的擴廠層出不窮的狀況，相對影響較大；反之，臨時短暫可處理應對的事故影響則不大。

另外，以目前市場對台積電的評價而言，對於股價估值普遍符合獲利預期，因此無須過度擔心此次挖到古蹟的情況。

南科管理局副局長鄭秀絨日前表示，台積電在嘉科學園區台糖太保農場蓋二座CoWoS先進封裝廠，比照南科園區建廠經驗，文資保存也不衝突，整體建廠期程進度應不變。

CoWoS 台積電 社群媒體

延伸閱讀

CNN：台灣沒偷走晶片業！讚張忠謀1關鍵打江山 專家指「難再複製」

台股外資回頭！報復性大漲614點 權值三王領軍上衝

電子次族群 短多搶進

少年股神「抄底失利」？ 台積電再爆2.2億元違約交割

相關新聞

所羅門董事長陳政隆：仰賴15國人才！打造機器人AI軟體平台

所羅門（2359）董事長陳政隆表示面臨跟半導體科技大廠搶人才壓力，公司長期仰賴國外人才，視覺事業處就有來自15個以上不同...

台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

社群媒體日前廣傳台積電（2330）嘉義廠急徵考古挖掘人員的消息，市場擔心，針對台積電嘉義廠挖到古蹟影響建廠進度一事。綜合...

向台商招手！亞利桑那州及鳳凰城官員偕地產商 來台向科學園區取經

鳳凰城代表、亞利桑那州貿易辦事處（ACA）和大鳳凰城經濟委員會（GPEC）一行人，23日訪台展開為期三天的科學園區拜訪與...

英特爾3奈米AI晶片明年底量產 智邦等供應鏈將受惠

英特爾Falcon Shores（Gaudi 4）將採用台積電3奈米製程、CoWoS技術，目前已完成設計定案，預計明年底...

台灣不只AI代工 還可創新價值！童子賢揪6企業指方向

台灣如何藉AI風潮掌握更高產業價值？台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，除硬體系統外，AI模型的在地應用會是機會，宏碁營...

日本積極推動半導體三大廠導入EUV 艾斯摩爾將擴人力

日本官方積極推動先進製造，包含美光、Rapidus和台積電旗下日本JASM廠等半導體三大廠導入EUV 用於先進製程生產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。