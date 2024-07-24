台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

社群媒體日前廣傳台積電（2330）嘉義廠急徵考古挖掘人員的消息，市場擔心，針對台積電嘉義廠挖到古蹟影響建廠進度一事。綜合法人觀點，進度影響不大，且台積電CoWoS產能有望年年倍增。

台積電嘉義廠挖到遺址。日前在社群媒體上，流出徵才訊息指出，職務聯絡人胡小姐表示，他們是嶼田文化有限公司，受台大人類學系委託進行招聘。不過，台積電力拚CoWoS產能且積極擴廠，不少人對進度拖累引發擔憂。

展望後市，綜合外資法人觀點，台積電基本面無虞，台積電今年下半年CoWoS產能約落在32kwpm（千片每月）、明年約50-55kwpm、2026年約60-65kwpm，產能預期有望年年翻倍。

不過，嘉義廠大部分以系統整合單晶片（SoIC）為主，台積電也較看好3D封裝，目前客戶包括晶片大廠超微（AMD）MI300外，至2026年客戶有望進一步提升。

另有法人指出，據目前所了解，台積電團隊可能尚在討論下一步的決策，傳言台積電CoWoS團隊似乎也有機會同步移至台中矽品舊廠，以應對嘉義廠挖到古蹟的臨時狀況，但仍尚待商榷。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，台積電於嘉義科學園區的兩座CoWoS先進封裝廠，預定將於2026年預定完工，因此時序上若與原訂計畫時間差距不要太久，加上後續工程若能加緊鞭策，較為不受影響。

他舉例，針對過去企業擴廠的狀況，包括進度大幅落後、不定期的突發事件、或建材、施工方法改變，甚至罷工事件等，如同先前台積電於美國亞利桑那州晶圓廠的擴廠層出不窮的狀況，相對影響較大；反之，臨時短暫可處理應對的事故影響則不大。

另外，以目前市場對台積電的評價而言，對於股價估值普遍符合獲利預期，因此無須過度擔心此次挖到古蹟的情況。

南科管理局副局長鄭秀絨日前表示，台積電在嘉科學園區台糖太保農場蓋二座CoWoS先進封裝廠，比照南科園區建廠經驗，文資保存也不衝突，整體建廠期程進度應不變。