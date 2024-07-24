向台商招手！亞利桑那州及鳳凰城官員偕地產商 來台向科學園區取經

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經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
鳳凰城代表、亞利桑那州貿易辦事處（ACA）和大鳳凰城經濟委員會（GPEC）一行人，24日因颱風假取消拜訪竹科行程轉而舉辦與企業會面座談會。圖／業者提供
鳳凰城代表、亞利桑那州貿易辦事處（ACA）和大鳳凰城經濟委員會（GPEC）一行人，24日因颱風假取消拜訪竹科行程轉而舉辦與企業會面座談會。圖／業者提供

鳳凰城代表、亞利桑那州貿易辦事處（ACA）和大鳳凰城經濟委員會（GPEC）一行人，23日訪台展開為期三天的科學園區拜訪與企業會面行程。參訪行程將包含台積電（2330）總部、新竹科學園區和南港展覽館進行參觀。除了州政府官員外，還包含日前收購鳳凰城台積電晶圓廠周邊2,300英畝Sonoran Oasis科技園區的地產開商 Mack Real Estate Group（MREG）和McCourt Partners代表。

鳳凰城社區經濟發展處處長 Christine Mackay表示，「在過去兩年中，近20家亞洲公司選擇在鳳凰城立足，希望藉此次訪台向台灣公司展現選擇鳳凰城為下一個合作夥伴的諸多優勢」。

為凸顯兩地之間的密切的經濟往來，代表團訪台行程包含拜訪台灣企業，包含科技、醫療和製造業等。此行將進一步加強兩地連結並有望促成互利合作。

「在過去的十年裡，大鳳凰城地區的領導人致力於前往台灣、與領導人和企業家會面，並在亞利桑那州打造了有利的運營生態系統，這些努力已經積累了持續而富有成效的對話，並且促成了來自18家台灣企業擴展的超過654億美元的投資。」 GPEC總裁兼首席執行官克里斯·卡馬喬說道。「這為位於2,300英畝Sonoran Oasis科技園區創造了機會，成為全國其中一個最重要外資直接投資項目所建的最大新工業走廊的先鋒」。

亞利桑那州商業管理局的總裁兼首席執行官桑德拉·沃森說：「通過密切合作，亞利桑那州和台灣在高科技領域建立了一個具有全球重要性的合作夥伴關係，這導致了就業和投資的前所未有的激增。我們期待與台灣的合作夥伴一起，進一步深化這些聯繫，為亞利桑那州帶來更多機會」。

代表團的訪問正值亞利桑那州經濟蓬勃發展之際，該州失業率創下歷史新低，並且以友好的商業環境繼續吸引來自世界各地的公司。

台積電 晶圓廠

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