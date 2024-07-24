矽創公告與格科微專利侵權訴訟 雙方達成和解
觸控與驅動IC大廠矽創（8016）24日公告，針對與格科微（688728-CN）的專利侵權訴訟，雙方已達成和解，也將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序，對財務及業務方面，均無重大影響。
據悉，矽創在2018年時，在台灣與中國分別向格科微提起專利侵權訴訟，經過長達六年的來回攻防，雙方在今日終於達成和解。
矽創表示，針對本公司 I457906、ZL201180047165.9、ZL201210327546.9、ZL201210327548.8專利權的專利侵權訴訟與其他糾紛案，經本公司與格科微電子（上海）有限公司達成和解，雙方將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序，至於和解協議的細節，基於和解協議中的保密條款，不予揭露。
格科微也說，就雙方涉及的多個訴訟案件自願達成和解，而本次和解協議達成後，據《格科微首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》中披露的相關智慧財產糾紛的風險已全部消除，另外本次和解結果不會對公司的日常經營產生負面影響，不會對公司當期及未來的損益產生負面影響。
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