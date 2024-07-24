快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

英特爾3奈米AI晶片明年底量產 智邦等供應鏈將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
英特爾宣布，將於2024年推出全新架構的超級運算晶片Falcon Shores，將x86 CPU和Xe GPU架構整合至單一插槽之中。 圖／英特爾提供
英特爾宣布，將於2024年推出全新架構的超級運算晶片Falcon Shores，將x86 CPU和Xe GPU架構整合至單一插槽之中。 圖／英特爾提供

英特爾Falcon Shores（Gaudi 4）將採用台積電3奈米製程、CoWoS技術，目前已完成設計定案，預計明年底進入量產。法人機構指出，英特爾當初設計為希望首度結合自家GPU團隊與Habana團隊，一起打造新一代AI晶片，除了結合可程式設計化架構與圖形處理核心，也為新一代平台擴張軟體資源，藉此發展自家生態系與強化客戶黏著度，力抗輝達壟斷局面。

分析師指出，英特爾Gaudi 3採用台積電5奈米製程，但相比輝達Blackwell系列採用4奈米，效能表現仍落差一截，Falcon Shores直接邁進3奈米並沿用CoWoS技術，將與輝達下一代的Rubin同級，希望藉此縮小與輝達間的差距，也讓台積電3奈米產能更加吃緊，預期最快要到明年第2季才會正式對外發表。

且明年下半年才有量產的排程，仍採用Gaudi 3相似的8顆GPU集成子系統模式做為運算架構，因Gaudi解決方案內部需靠PCIe switch晶片做GPU to GPU的串連，對外也需400G以上等級的Ethernet switch做傳輸搭配，預期相關AI產品與智邦（2345）等高階網路交換器代工廠商皆可受惠。

智邦因資料中心需求快速成長與高階產品滲透增加，預期今年營運可望再度創高，考量公司持續開發高階產品，並與客戶更加深度合作，業務逐漸轉型為JDM模式，以提供更多服務，有利未來營運成長。

智邦 英特爾

延伸閱讀

從運動員到開發者 英特爾運用開放AI系統解決真實世界的挑戰

台股本周「短線回檔機會高」！台積電等3大族群 專家曝好買點

獲美國補助同時投資中國新創 英特爾引華府關注

現觀科報喜！ 自研軟體 CovMo 合作英特爾 化解數據瓶頸

相關新聞

所羅門董事長陳政隆：仰賴15國人才！打造機器人AI軟體平台

所羅門（2359）董事長陳政隆表示面臨跟半導體科技大廠搶人才壓力，公司長期仰賴國外人才，視覺事業處就有來自15個以上不同...

台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

社群媒體日前廣傳台積電（2330）嘉義廠急徵考古挖掘人員的消息，市場擔心，針對台積電嘉義廠挖到古蹟影響建廠進度一事。綜合...

向台商招手！亞利桑那州及鳳凰城官員偕地產商 來台向科學園區取經

鳳凰城代表、亞利桑那州貿易辦事處（ACA）和大鳳凰城經濟委員會（GPEC）一行人，23日訪台展開為期三天的科學園區拜訪與...

英特爾3奈米AI晶片明年底量產 智邦等供應鏈將受惠

英特爾Falcon Shores（Gaudi 4）將採用台積電3奈米製程、CoWoS技術，目前已完成設計定案，預計明年底...

台灣不只AI代工 還可創新價值！童子賢揪6企業指方向

台灣如何藉AI風潮掌握更高產業價值？台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，除硬體系統外，AI模型的在地應用會是機會，宏碁營...

日本積極推動半導體三大廠導入EUV 艾斯摩爾將擴人力

日本官方積極推動先進製造，包含美光、Rapidus和台積電旗下日本JASM廠等半導體三大廠導入EUV 用於先進製程生產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。