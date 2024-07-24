台灣不只AI代工 還可創新價值！童子賢揪6企業指方向

台灣如何藉AI風潮掌握更高產業價值？台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，除硬體系統外，AI模型的在地應用會是機會，宏碁營運長高樹國更直指商業應用更是攸關企業生或死的關鍵，台智雲策略長李立國則預期協助企業作模型安全驗證或效能評測的服務，將是台灣資訊服務業者的機會。

台北市電腦公會23日邀資策會MIC所長洪春暉分享AI趨勢，並邀請宏碁營運長高樹國、神通資訊董事長蘇亮、台智雲策略長李立國、所羅門董事長陳政隆、耐能智慧董事長劉峻誠一同談台灣未來機會。

童子賢：AI模型優化決定生產力良莠

童子賢23日出席「迎向AI新時代 從COMPUTEX看台灣資通訊業下一步」座談會時表示，未來的AI不是單一產品，會瀰漫浸潤到所有層面，影響所有硬體，從晶片或攝影鏡頭到機櫃主機，各種硬體都會充滿AI概念，隨後，軟體會在應用面導入AI，最後是拓展到所有服務平台。

他舉銀行語音客服目前仍常鬼打牆，讓消費者團團轉卻無法真正解答問題，未來AI或將更聰明，聽得懂客戶的口氣反應，現在AI將語音轉文字，英文各種腔調都能精準完成，但卻還無法聽懂台灣國語或北京口音，國際科技巨頭推出的「標準化AI模型」直接下載並不好用，台灣誰來優化FINE TUNE這些模型？

因此，他認為台灣要在AI領域有所成就有兩機會，第一是晶片到系統，台灣已有不錯的階段，第二是在地應用，他指出台灣一向重硬輕軟，重生產輕應用，若未來AI要大量導入提升生產力，誰會優化這些AI模型？相信一定有人投入，但做的品質跟速度也絕對會影響台灣在地的生產力。

宏碁高樹國：台灣應切入商業關鍵應用跟軟體

宏碁營運長高樹國認為，接下來台灣要在這波AI浪潮中站到一個好的位置，則必須要搶進商用領域。

他進一步解釋原因，過去古人說：衣食足而知榮辱，應先判斷企業跟消費者誰更需要AI？他認為對企業而言，AI是生存或死亡的議題，而消費者則是可有可無。

「在商業上，AI是雪中送炭的炭，而對消費者只是錦上添花。」高樹國表示，台灣在硬體朗朗上口，外界也認為宏碁是硬體公司，但未來如何讓台灣在AI領域可長可久，則必須做配置適當的資源投入，不只是硬體，還要來自軟體跟殺手應用，尤其是在商業層面發展出企業不可或缺的應用。

神通蘇亮：數據平台是應用發光基石

神通董事長蘇亮表示，神通推動智慧城市服務導入AI過程發現兩點很重要，1.數據庫通用平台，2.跨領域資訊的通用介面。

他表示，數據庫不是泛指一般的資料，包括物聯網裝置傳回的訊息或日常營運管理數據，故量體很大，因此神通計畫建造一個通用平台，整合匯聚所有企業主資料，才能進一步做AI分析，但很多AI應用是跨領域或多領域的協作創新，故更需要一個簡單的工具軟體介面，讓各行各業的創新得以在AI應用落地。

台智雲：企業建立「企業腦」，成資服業者機會

台智雲策略長李立國表示，今年是一個機會點，除算力價格有機會下降，企業更應積極投資讓大語言模型落地，其次，台智雲也針對許多開源大語言模型開發優化FINE TUNE工具，解決特定任務或預測。

今年看到各行各業透過大語言模型做應用，從金融到醫療、製造業，他倡議企業應該建立自己的「企業腦」，懂繁中文字並理解企業垂直產業應用數據，不過他也提醒，資料多不表示有用，必須是有效資料，掌握資料跟營運作業流程的關連性，建立可勾稽的脈絡，

他表示，算力是花錢就買得到，但企業主更大的焦慮是「用哪一個模型？」開源模型轉化為商業性繁中版，或透過安全可信任性過程交付給企業是必要的，尤其金融業不可能下載一個模型就用，必須經過安全性測試，社會化測試及繁中理解能力的評測等等，甚至AI的幻覺處理，模型的迭代跟加值就是台灣資訊服務業者的機會。

耐能劉峻誠：NPU助台灣建立主權式AI

耐能董事長劉峻誠表示，地端AI才能保有個人隱私，CPU/NPU/GPU各有特長，「你剪指甲不會用菜刀！」他表示NPU也不會取代GPU，GPU+NPU+CPU才會是未來AI主流系統，在電力跟效能上取得平衡。

他表示，目前耐能已經幫助70~80家企業建立自有AI系統，從金融到大型公立醫院、新漢、東台都有導入。