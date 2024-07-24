日本積極推動半導體三大廠導入 EUV 艾斯摩爾將擴人力
日本官方積極推動先進製造，包含美光、Rapidus和台積電旗下日本JASM廠等半導體三大廠導入EUV 用於先進製程生產，依據相關需求，日本ASML也將在日本擴大人力布局。
日本政府補貼推動半導體企業擴張，旨在成為先進晶片製造領導者。
ASML計畫，到2026年將日本子公司員工增至600人，受日本半導體企業陸續採用EUV系統。
目前Rapidus和美光科技在日本部署EUV系統，分別用於DRAM和先進製程生產。
台積電旗下日本子公司JASM的6/7奈米製程生產也需EUV設備，亦增加對ASML服務需求。
ASML將在日本增設服務中心，支持日本半導體企業，包括Rapidus和美光以及JASM。
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