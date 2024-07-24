快訊

侵台颱凱米竟轉強颱 專家直呼罕見！1張圖看風雨時程

颱風天吃什麼？譚敦慈：必吃泡麵加1種罐頭！泡麵「這樣煮」減鈉油砍半

蘋果iOS 18仍大贏Android 15？這4大點沒得比

日本積極推動半導體三大廠導入 EUV 艾斯摩爾將擴人力

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

日本官方積極推動先進製造，包含美光、Rapidus和台積電旗下日本JASM廠等半導體三大廠導入EUV 用於先進製程生產，依據相關需求，日本ASML也將在日本擴大人力布局。

日本政府補貼推動半導體企業擴張，旨在成為先進晶片製造領導者。

ASML計畫，到2026年將日本子公司員工增至600人，受日本半導體企業陸續採用EUV系統。

目前Rapidus和美光科技在日本部署EUV系統，分別用於DRAM和先進製程生產。

台積電旗下日本子公司JASM的6/7奈米製程生產也需EUV設備，亦增加對ASML服務需求。

ASML將在日本增設服務中心，支持日本半導體企業，包括Rapidus和美光以及JASM。

半導體 台積電 日本

延伸閱讀

食藥署預告全解禁福島5縣食品 專家提醒3重點

日本星野集團BEB飯店懶人包！最自由的青年旅館系列開箱，帶你一次攻略沖繩、茨城、輕井澤星野飯店

日系車在華銷量連續下滑 日本最大鋼企退出與寶鋼合資公司

深耕日本 台新福岡支行開幕

相關新聞

所羅門董事長陳政隆：仰賴15國人才！打造機器人AI軟體平台

所羅門（2359）董事長陳政隆表示面臨跟半導體科技大廠搶人才壓力，公司長期仰賴國外人才，視覺事業處就有來自15個以上不同...

AI新時代／AI強大處理能力連律師飯碗也難保？打造無可取代新技能

7月中旬，由韓國知名離婚律師崔唯娜親自執筆劇本的韓劇《好搭檔》開播，劇中的王牌律師對法律系學霸說了這樣一句話：「律師只會把原則掛在嘴邊的話，跟法典有什麼兩樣，AI應該比你還懂法律吧。」這句話似乎預示了AI在法律領域的快速發展，特別是隨著OpenAI最新推出的GPT-4 Turbo模型，其強大的自然語言處理能力和法律知識庫，可能會進一步挑戰傳統律師的工作方式。

瞄準高端製造 鴻海3+3戰略落戶鄭州航空港

瞄準高端製造，鴻海（2317）旗下中國大陸鄭州富士康3+3戰略，將落戶鄭州航空港。圍繞 3+3 戰略的落地實施，富士康近...

領先對手一年！AI模型服務供應商Skymizer 讓陳良基也按讚

新創公司Skymizer（台灣發展軟體科技）從編譯器跨足LPU（語言處理器）推理加速器IP，被前科技部長陳良基大力稱讚，是台灣扮演「全世界AI模型服務供應商」跑得最快的一家，他們合作的第一批晶片預計在2025年首季量產，為何他們自傲比對手快一年以上？

特斯拉衝機器人 帶旺台鏈 馬斯克拚2026年大量生產

特斯拉執行長馬斯克22日透過社群平台X表示，明年將小規模生產「真正有用」的人形機器人Optimus、供內部使用，期望20...

IC供需 從搶翻天到去庫存

車用晶片從新冠肺炎疫情期間搶翻天，有錢也不一定買得到，下單到交貨可能要等一年，連帶使得新車缺貨，到現在市況偏向保守，仍待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。