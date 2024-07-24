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台灣第一 鴻海攜手1萬多家夥伴發布供應商責任報告書

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海於公司成立50年之際，發布「供應商責任報告書」，這也是台灣企業界首次針對供應商調查發布報告書，代表鴻海在推動供應鏈永續發展和履行企業社會責任的決心。鴻海／提供
鴻海於公司成立50年之際，發布「供應商責任報告書」，這也是台灣企業界首次針對供應商調查發布報告書，代表鴻海在推動供應鏈永續發展和履行企業社會責任的決心。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）在「鴻海夥伴月」ESG主題月，於公司成立50年之際，發布鴻海第一本「供應商責任報告書」，這也是台灣企業界首次針對供應商調查發布報告書，代表鴻海在推動供應鏈永續發展和履行企業社會責任的決心。此報告書，未來每年第三季定期出刊，將成為鴻海超過1萬家供應商，每年ESG推動成果的成績單。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示，「鴻海肩負的責任不僅僅是追求共同經濟利益，對環境保護和社會責任的守護與推動，更是我們對未來世代EPS+ESG永續經營承諾。此次發行台灣第一本供應商責任報告書，宣示著我們永續願景推展至供應鏈的決心。我們將持續攜手供應鏈夥伴們一同深化永續實踐。」

鴻海「供應商責任報告書」不同於「永續報告書」，更專注於集團供應鏈夥伴的成果，參考21項國內外評比以及供應鏈相關指標，全面揭露鴻海在永續供應鏈的投入與績效。其中，今年中央採購及中央半導體採購單位，依總採購金額、重大供應商、採購類別、淨零碳夥伴等篩選標準，重點初步盤查204家供應商資料，同時與外部顧問針對其中16家供應商進行實地審查，以提高報告書的可信度。

為了有效管理永續風險，鴻海也首次建立供應商ESG問卷，分成E、S、G面向共32項議題，以滿分5分為評量標準，評估供應商的永續實踐及風險暴露程度，確保供應商符合鴻海的永續標準。今年整體供應商E、S、G領域，分別拿到4.07分、4.66分、4.61分。同時總共有210家供應商，發現缺失共1,700項，後續已透過稽核系統追蹤，要求供應商在限期內提供缺失改善計劃及措施。

鴻海在2024年淨零排放目標通過SBTi批准，同時也正式成為RE100會員，目前已有明確的淨零碳排放路線圖和綠電使用目標。後續在供應鏈的推動也更顯重要，「供應商責任報告書」詳細說明鴻海對供應商淨零排放的政策要求，也揭露初步成果，透過供應商ESG管理平台，推動淨零碳管理月度績效評價，2023年累計150家重點管控供應商完成，未來會再持續擴大。

此外，報告書也提到，鴻海在供應商合約中，也明確ESG要求，透過年度績效排名和稽核輔導，激勵供應商提升ESG表現，對績效優異的供應商給予獎勵，對績效較差的供應商減少訂單或限制使用。鴻海也會透過循環機制：評鑑認證、績效監控、稽核輔導與優獎劣汰四大階段落實供應鏈管理。

鴻海歷經半世紀的發展後，目前在全球各地總共有205個廠區和辦公室，分布在24個國家地區，季節性高峰約有90萬名員工，並與超過1萬家供應鏈夥伴合作。未來希望透過這本「供應商責任報告書」，凝聚供應鏈上的夥伴們，藉由明確的管理規範、公開透評鑑考核、可落實的推動路徑，共同朝向「EPS+ESG=永續經營」的目標邁進。

ESG 鴻海

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