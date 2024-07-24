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瞄準高端製造 鴻海3+3戰略落戶鄭州航空港

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
富士康鄭州科技園區的燈塔工廠。河南日報／提供
富士康鄭州科技園區的燈塔工廠。河南日報／提供

瞄準高端製造，鴻海（2317）旗下中國大陸鄭州富士康3+3戰略，將落戶鄭州航空港。圍繞 3+3 戰略的落地實施，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區重點佈局電動車試製中心、固態電池等項目。

電動車試製中心項目將規劃建設國際一流的電動車示範產線，依託先進性、先試性、先行性發展策略，打造向海內外知名汽車品牌提供製造服務的展示平台和整車領域的世界級燈塔工廠，為後續電動車量產打下堅實基礎，目標是將鄭州航空港建設成為富士康電動車的核心生產基地。

固態電池項目方面，將緊跟產業發展趨勢，充分發揮富士康長期積累的技術優勢，秉承「整體規劃、分步實施」原則，在鄭州航空港佈局發展固態電池產業，重點打造固態電解質、半固態及全固態電芯研發和生產製造。

2023年2月至4月，鴻海科技集團董事長劉揚偉在短短60多天時間三度訪問河南，承諾要在河南再造一個新富士康。在去年4月25日舉行的富士康新事業總部揭牌儀式上，富士康宣佈將持續深耕河南，實施 3+3 戰略，把鄭州基地打造成富士康全球創新和產業布局的核心基地和重要標竿。

據悉，自2010年入駐鄭州以來，富士康與河南不斷深化合作，攜手並進，取得豐碩成果。2023年，富士康鄭州科技園產值再創新高，實現“十二連增”，助推鄭州新鄭綜合保稅區外貿進出口規模躍居全國第一。

為提升員工職業發展能力，富士康教育平台引進多所優秀院校資源，涵蓋專科、本科、碩士研究生教育，助力員工實現學歷提升，幫助許多農民實現了向產業工人，以及高技能人才的轉變。這些高技能人才流轉至全省各地，為河南企業發展、產業興旺作出了貢獻。

鴻海科技集團董事長劉揚偉（前排中）在鄭州參觀考察。河南日報／提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉（前排中）在鄭州參觀考察。河南日報／提供
鴻海旗下富士康鄭州科技園區生產車間。河南日報／提供
鴻海旗下富士康鄭州科技園區生產車間。河南日報／提供

富士康 電動車 鴻海

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