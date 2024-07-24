不只 iPhone 鴻海在鄭州布局電動車與固態電池等新事業

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經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與河南省長王凱簽署戰略合作協議。鴻海／提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與河南省長王凱簽署戰略合作協議。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下富士康科技集團，同河南省政府簽署《河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業項目戰略合作協議》，簽約儀式在鄭州舉行。

為此，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，承載新事業總部功能。項目一期選址位於鄭東新區，建築面積約 700 公畝，總投資約人民幣10億元。主要建設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才中心、營銷中心、供應鏈管理中心等七大中心，將為富士康在大陸實施 3+3 戰略提供產業資源、技術力等相關支持。

根據協議，河南省政府支持富士康在鄭州建設新事業總部。富士康將充分發揮自身在智慧製造領域核心競爭力，以及在全球範圍內的技術儲備和產業鏈資源優勢，加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

近年來，鴻海科技集團積極發展 3+3 新事業，並展開全球佈局。設立於河南鄭州的富士康新事業總部，即是該集團在中國大陸發展新事業過程中非常重要的一環。

此次戰略合作，重點聚焦集團3+3 戰略產業轉化落地，即以電動車、數位健康、機器人三大新興產業，以及 AI、半導體、新世代移動通信三項新技術領域為發展重點，在制定發展規劃、核心技術研究、產業投資統籌管理、產業落地、市場開拓和客戶開發、關鍵人才和專業人才集聚培養、產業生態系打造等領域積極合作，共同努力將富士康新事業總部打造成為全球創新和產業佈局的核心基地和重要標竿。

富士康鄭州科技園區鳥瞰圖。河南日報／提供
富士康鄭州科技園區鳥瞰圖。河南日報／提供

富士康

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