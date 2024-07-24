不只 iPhone 鴻海在鄭州布局電動車與固態電池等新事業

鴻海（2317）旗下富士康科技集團，同河南省政府簽署《河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業項目戰略合作協議》，簽約儀式在鄭州舉行。

為此，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，承載新事業總部功能。項目一期選址位於鄭東新區，建築面積約 700 公畝，總投資約人民幣10億元。主要建設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才中心、營銷中心、供應鏈管理中心等七大中心，將為富士康在大陸實施 3+3 戰略提供產業資源、技術力等相關支持。

根據協議，河南省政府支持富士康在鄭州建設新事業總部。富士康將充分發揮自身在智慧製造領域核心競爭力，以及在全球範圍內的技術儲備和產業鏈資源優勢，加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

近年來，鴻海科技集團積極發展 3+3 新事業，並展開全球佈局。設立於河南鄭州的富士康新事業總部，即是該集團在中國大陸發展新事業過程中非常重要的一環。