所羅門陳政隆：仰賴15國人才！打造機器人 AI 軟體平台

所羅門（2359）董事長陳政隆表示面臨跟半導體科技大廠搶人才壓力，公司長期仰賴國外人才，視覺事業處就有來自15個以上不同國家的員工共同合作，而機器人若要取代人力，必須能近似於人類聰明度，多工工作，他樂觀預言若有一天機器人能當理髮師時，就是無所不在之日。

所羅門跨入機器人開發已經10年，陳政隆23日出席台北電腦公會舉辦「迎向AI新時代」產業座談會表示，所羅門長期仰仗國際人才，光視覺部門人力就來自15個以上不同國家，有些是來台灣念碩博士畢業的，有些是外國員工介紹他們當地朋友，來自越南或印度等國，「這是不得不走的一條路。」

陳政隆表示，招聘人才時，若台積電（2330）或聯發科（2454）也發出聘書，則人才回家跟父母討論該去哪裡上班時，「90~100%家人都會建議到台積電上班。」

除招聘人力挑戰大，陳政隆樂觀預期未來3~5年，人形機器人加上AI未來能力可以大幅提昇，可以也坦言所羅門開發機器人要取代人的挑戰仍很高，因人類與生俱來就很靈巧，具多功能，但工業機器人發展就相對單純，回顧機器人發展史，就是機器手臂執行A到B或B到C的部分照人類指令去做，後來加入機器視覺技術，才可以做較多任務，但早期的視覺系統仍有很多限制，比方環境光線一變化，或者物件複雜度高，視覺辨識率就會立刻明顯下降。

而機器視覺在近年導入AI後，進步很快，可以解決一些複雜不易解決的問題，比方AOI有overkill過殺的問題，透過AI可以解決，但現在新的課題也隨之而生，如在軟體平台上導入AI視覺或3D視覺應用時，客戶很在意要多少張圖片才能訓練出AI模型，若聽到要一千張圖片以上時，客戶光聽到要派很大量人力去貼標籤，就不太想做。

所以所羅門也開始思考開發一個軟體平台，看如何減少樣本，讓客戶可以用少量圖片就能訓練出客製化AI模型。陳政隆表示，甚至半導體客戶會表示根本瑕疵樣本可以訓練AI，因為良率高達99%，此時就得靠生成式AI去生成看起來像真的瑕疵的資料讓AI學習。

為此所羅門的軟體平台串連全球20~30多種品牌的設備，包括IP CAM及機器手臂，並將現有的開源神經網路模型進行優化，整合各種軟硬體，降低客戶訓練AI模型訓練成本過高的問題，讓客戶不需要寫程式，以nocode或lowcode方式就能創建自己需要的應用，這要不僅滿足客戶需求，也能讓所羅門的軟體能快速切入不同行業別市場。

陳政隆表示，提供客戶20～30種機器手臂品牌選擇，好處是客戶彈性高，不被單一品牌綁死，機器視覺硬體也有許多種類可以配合客戶需求選擇，比方有的視覺精度高，但速度慢，但有的機器視覺速度快，但精度低，可以依照客戶需求選擇。

陳政隆表示，未來AI機器人要解決企業人員短缺問題，則必須能做到跟真人一樣聰明，能多功，他對此趨勢看法樂觀，「哪一天若大家到理髮廳去剪頭髮，能放心讓機器人幫你剪髮，且你可以很放心地告訴機器人要什麼髮型的話，這時候機器人就會無所不在。」