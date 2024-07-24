聽新聞
test
0:00 / 0:00
IC供需 從搶翻天到去庫存
車用晶片從新冠肺炎疫情期間搶翻天，有錢也不一定買得到，下單到交貨可能要等一年，連帶使得新車缺貨，到現在市況偏向保守，仍待復甦，主要原因不外乎車用市場是最晚進入調整的領域，而且總經環境高通膨的情況並沒有明顯改善，消費力道不振。
前幾年當全球IC缺貨時，車用半導體的產能受到排擠， 而且因涉及安全性問題，無法輕易更換合作供應鏈廠商，所以造成一大段時間都供需嚴重失衡的情況。等全球半導體進入庫存調整階段，晶圓代工產能吃緊的情況開始緩解，車用半導體也開始逐漸不缺，甚至後來也開始要跟隨其他應用的腳步，進行庫存調整。
至於需求面來看，不只是汽車市場，消費性電子市場的水溫至今都不算熱，主要就是高通膨環境中，歐美消費力道受到侷限，而且中國大陸受到美中對抗影響，整體經濟情勢也不佳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言