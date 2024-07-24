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IC供需 從搶翻天到去庫存

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
車用晶片從新冠肺炎疫情期間搶翻天，到現在市況偏向保守。 聯合報系資料照
車用晶片從新冠肺炎疫情期間搶翻天，到現在市況偏向保守。 聯合報系資料照

車用晶片從新冠肺炎疫情期間搶翻天，有錢也不一定買得到，下單到交貨可能要等一年，連帶使得新車缺貨，到現在市況偏向保守，仍待復甦，主要原因不外乎車用市場是最晚進入調整的領域，而且總經環境高通膨的情況並沒有明顯改善，消費力道不振。

前幾年當全球IC缺貨時，車用半導體的產能受到排擠， 而且因涉及安全性問題，無法輕易更換合作供應鏈廠商，所以造成一大段時間都供需嚴重失衡的情況。等全球半導體進入庫存調整階段，晶圓代工產能吃緊的情況開始緩解，車用半導體也開始逐漸不缺，甚至後來也開始要跟隨其他應用的腳步，進行庫存調整。

至於需求面來看，不只是汽車市場，消費性電子市場的水溫至今都不算熱，主要就是高通膨環境中，歐美消費力道受到侷限，而且中國大陸受到美中對抗影響，整體經濟情勢也不佳。

半導體 消費 通膨

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