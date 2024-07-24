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恩智浦財報利空 拖累台廠 台積、朋程等營運恐遇逆風

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者鐘惠玲尹慧中／綜合報導
全球車用晶片二哥荷商恩智浦（NXP）22日公布上季財報與本季展望均不如華爾街預期。 路透
全球車用晶片二哥荷商恩智浦（NXP）22日公布上季財報與本季展望均不如華爾街預期。 路透

全球車用晶片二哥荷商恩智浦（NXP）22日公布上季財報與本季展望均不如華爾街預期，不僅意味全球車市黯淡，車用供應鏈同步蒙塵，恩智浦最大代工夥伴台積電，以及全球最大車用發電機二極體廠朋程等台廠都將受累。

恩智浦公布財報後，引發市場失望性賣壓，22日盤後股價重挫約8%，23日早盤暴跌逾9%。業界認為，電動車市場雜音不斷，拖累車用半導體市況遲遲未能明顯復甦，恩智浦車用晶片業務不振，反映車用市況低迷現況。

恩智浦財報與展望 圖／經濟日報提供
恩智浦財報與展望 圖／經濟日報提供

恩智浦是台積電重要夥伴，不僅車用晶片產品在台積電投片，也與台積電攜手在德國設立晶圓廠，同時也與台積電轉投資世界先進一起前往新加坡建立世界旗下第一座12吋廠。

談到車用市場，台積電（2330）董事長魏哲家先前於法說會也釋出保守看法，直言原本預估2024年車用市場可以成長，但需求比預期更弱，因此下修相關展望，預期將轉為衰退。

業界人士分析，台灣半導體業在車用晶片領域普遍著墨不深，營收占比多不到一成，受車市反轉突襲的影響有限。不過，車市不佳，勢必影響其他零組件供貨，朋程為全球最大車用發電機二極體供應商，難免受累，惟隨著Bosch（博世）等同業逐步退守燃油車、油電混合市場，朋程之後仍可望享有轉單效應，抵抗整體大環境逆風。

綜合外媒報導，全球車市正面臨需求疲軟、客戶持續縮減訂單等逆風。同時，歐盟執委會警告，隨著中國大陸大力投資本土晶片製造業，歐洲晶片製造商面臨大量市占遭陸企吞噬的風險。來自大陸同業的競爭加劇，可能衝擊恩智浦在大陸市場銷售。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）不諱言公司正處於挑戰極大的環境中，他在聲明中信心喊話：「我們持續設法讓恩智浦在具挑戰的需求環境中，推動具有韌性的獲利能力和盈餘。」

不過，恩智浦端出的上季財報和本季展望仍讓華爾街大失所望，上季經調整後每股純益為3.2美元，營收年減5.2％，降至31.3億美元，減幅是四年來最大。

台積電 恩智浦 晶片

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