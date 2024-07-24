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微軟當機／數發部長：政府不會只用一家公有雲

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

微軟全球大當機事件餘波蕩漾，數發部長黃彥男指出，這次當機事件也給全球上了一堂課，企業一定要有備援系統，才能讓各式服務不中斷。隨著亞馬遜雲端運算服務公司（AWS）上月宣布對台投資計畫，全球三大公有雲也將全數落地台灣，黃彥男說，未來政府重要的服務會上公有雲，而且不會只上一朵雲，「三家同時出問題的機率很小，但雞蛋不能放在同一個籃子裡」。

AWS台灣雲端高峰會昨天登場，由於微軟日前才發生全球大當機問題，這也讓資料是否上雲，成為今年各界關心的主軸之一。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，企業上雲是趨勢，而且非常穩定；中華電信總經理林昭陽也認為，大家要對上雲有信心。

這次的微軟大當機事件，前所未有；黃彥男表示，因為軟體更新造成全球大當機，這是第一次，資安公司CrowdStrike沒有做足夠的測試就貿然更新，過去從沒發生過，大家有點震驚，也從中學到一堂課，就算要更新系統，也不要所有電腦同時更新。

黃彥男舉例，一間公司裡面，同時有一百台、一千台電腦，最好不要同時更新，「但問題在於，現在很多系統都設定在半夜兩點自動更新，如果更新出了問題，就會統統出問題」。此外，除了主系統，企業、政府單位也應該要有備援系統，「主系統、備援系統的更新，時間也要拉開，這樣一來，主系統當掉時，備援還可以回來支援」。

就數發部觀察，目前台灣本地通報微軟當機的事件不多，不管是政府還是銀行都沒有受影響，只有機場受到影響。黃彥男說，「台灣警覺性、備援都做得不錯，影響不大」。未來政府資料也會上雲，黃彥男說，重要政府服務上公有雲，絕對不會只上一朵雲。

AWS上月宣布明年初將在台灣推出AWS區域基礎設施，並計畫未來十五年內，將在台灣投資數十億美元。黃彥男指出，AWS資料中心落地台灣，數發部會與經濟部合作提供AWS所需的土地、水、電資源，「電力應該是沒有問題」；林昭揚也說，中華電信將參與AWS台灣資料中心計畫，預計明年可提供企業客戶相關服務。

中華電信 微軟

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