鴻海 秀三大平台研發成果

鴻海（2317）研究院昨（23）日舉辦「AI NExT Forum」，大秀鴻海研究院攜手鴻海集團在智慧製造、智慧電動車與智慧城市三大平台的研發成果，透過「以軟帶硬、軟硬整合」的方式，展示在AI領域的最新應用，以擴大承接AI相關產品訂單，穩坐AI伺服器代工龍頭寶座。

今年AI NExT Forum以「鴻海50年 智慧新紀元：生成式AI與未來創新」為主題。鴻海研究院諮詢委員、零一萬物執行長暨創新工場董事長李開復以「生成式AI：有史以來最具顛覆性的科技革命」為題發表演說，強調AI已從1.0進入2.0時代。

李開復認為，AI邁入2.0時代，將帶來兩個巨大改變，一是技術將進步非常快速，二是成本下降也非常快速（每年下降十倍），並導致兩年後AI普惠應用遍地開花。鴻海研究院AI研究所所長栗永徽表示，鴻海研究院、鴻海集團事業單位與外部夥伴，大家一起戮力研發自駕車，以及智慧座艙領域。

自動駕駛方面，要讓車子開在路上能做軌跡預測，怎麼樣提前去預估不確定性，讓駕駛風險降到最低。

智慧座艙則已經建立多模態大模型，類似copilot的服務，讓駕駛者跟車內的AI模型可以自然對話，例如可以與AI模型聊天，還可以提醒路況，或是告知駕駛者一些資訊，讓開車成為蘊含知識的一個過程。

鴻海研究院AI研究所研究員廖宜斌則說，研究院在AI與自動駕駛領域投入大量人力，從基礎模型，以及算法核心精進技術，每年發表多篇國際期刊與頂級會議論文，研發成果受到世界級的肯定，終極目標是以多模態語言模型，做為鴻海集團三大平台的基礎模型，支撐集團內部各式應用。

鴻海智慧駕駛工程處處長楊昌樺分享，鴻海利用輝達（NVIDIA）的車用運算平台，以AI即時分析用路環境，這項技術可以應用到導航輔助駕駛系統。

鴻海智慧城市平台處長郭錦斌展示鴻海的CityGPT生成式AI成果。他強調，鴻海將在智慧城市裡擔任頂層整合商，建設跨領域的神經中樞平台，為民眾、企業與政府機構提供智慧服務。未來將以軟體帶動硬體，推動智慧城市產業鏈，迎接生成式AI浪潮。