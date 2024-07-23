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AWS：企業上雲是趨勢

經濟日報／ 記者彭慧明余弦妙／台北報導

微軟與協力廠CrowdStrik日前發生全球大當機事件，引發各界對上雲穩定度和資安的疑問。AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，企業上雲是趨勢，AWS憑藉強大系統維護能力和資安保障，確保不發生錯誤， AWS重要合作夥伴、中華電信總經理林昭陽也力挺企業上雲趨勢，強調「要有信心」，分辨問題所在，上雲仍是趨勢。

林昭陽說，上周（大當機）事件發生，當天他接到很多詢問電話，都以為雲端出問題，不過很快就發現並不是雲端出狀況。他強調，企業上雲的重要性與必然性，大家要有信心，遇到問題就要釐清清楚。

數位發展部部長黃彥男表示，微軟當機事件讓大家學到一課，未來在軟體更新時需要分開或應該選擇在非尖峰時段，台灣公部門在這方面算是做得很好，系統服務中斷就需要通報，並馬上分析原因。

微軟 資安 雲端

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