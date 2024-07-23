快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

打造最強AI 華泰、雙鴻俏

經濟日報／ 記者陳昱翔尹慧中林薏茹／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克強攻AI建設，旗下xAI及X攜手美超微，採用輝達（NVIDIA）H100晶片打造的液冷AI伺服器，22日已開始訓練叢集，馬斯克並高喊要打造全球最強AI，美超微執行長梁見後也出面讚聲。

美超微挾獨到的液冷技術能量，協助馬斯克打造的「全球最強AI」，預計今年12月底前完成訓練，美超微AI伺服器供應鏈華泰（2329）、雙鴻、尼得科超眾等，將搭上這波改寫AI歷史的商機，營運跟著強強滾。

馬斯克22日在社交平台X上發文指出，在xAI及X團隊、輝達和支援企業的通力合作下，「曼菲斯超級叢集」（Memphis Supercluster）於當地時間凌晨4時20分展開訓練，在單一RDMA結構上擁有10萬顆液冷H100晶片，將是世界上最強大的AI訓練叢集。

馬斯克攜手美超微打造全球最強AI，相關供應鏈跟著旺。其中，華泰與美超微合作多年。法人看好，華泰受惠美超微需求強勁，今年營運可望較去年明顯成長。

雙鴻主要負責供應美超微水冷板等水冷關鍵零組件，因應客戶強勁需求，雙鴻現正於泰國新建水冷板產線，預估第3季前可完成，年底前做好量產準備，開始顯著貢獻營收。

尼得科超眾則是透過母公司日本電產（Nidec）打入美超微散熱供應鏈。

AI 超微 雙鴻

延伸閱讀

馬斯克自爆同意20歲兒子變性是被騙 稱「覺醒心靈病毒」殺了他

馬斯克：特斯拉明年內部使用人形機器人 量產估2026年

馬斯克：特斯拉2025推少量人形機器人供內部使用

不滿加州跨性別法 馬斯克要把X、SpaceX總部都搬到德州

相關新聞

恩智浦財報利空 拖累台廠 台積、朋程等營運恐遇逆風

全球車用晶片二哥荷商恩智浦（NXP）22日公布上季財報與本季展望均不如華爾街預期，不僅意味全球車市黯淡，車用供應鏈同步蒙...

特斯拉衝機器人 帶旺台鏈 馬斯克拚2026年大量生產

特斯拉執行長馬斯克22日透過社群平台X表示，明年將小規模生產「真正有用」的人形機器人Optimus、供內部使用，期望20...

IC供需 從搶翻天到去庫存

車用晶片從新冠肺炎疫情期間搶翻天，有錢也不一定買得到，下單到交貨可能要等一年，連帶使得新車缺貨，到現在市況偏向保守，仍待...

微軟當機／數發部長：政府不會只用一家公有雲

微軟全球大當機事件餘波蕩漾，數發部長黃彥男指出，這次當機事件也給全球上了一堂課，企業一定要有備援系統，才能讓各式服務不中...

半導體用電量攀峰 上月成長5.8%

台綜院昨（23）日發布6月EPI電力景氣指數，受惠人工智慧、高效能運算等新興應用持續強勁需求，半導體業用電量創歷年新高，...

打造最強AI 華泰、雙鴻俏

特斯拉執行長馬斯克強攻AI建設，旗下xAI及X攜手美超微，採用輝達（NVIDIA）H100晶片打造的液冷AI伺服器，22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。