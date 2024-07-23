打造最強AI 華泰、雙鴻俏

特斯拉執行長馬斯克強攻AI建設，旗下xAI及X攜手美超微，採用輝達（NVIDIA）H100晶片打造的液冷AI伺服器，22日已開始訓練叢集，馬斯克並高喊要打造全球最強AI，美超微執行長梁見後也出面讚聲。

美超微挾獨到的液冷技術能量，協助馬斯克打造的「全球最強AI」，預計今年12月底前完成訓練，美超微AI伺服器供應鏈華泰（2329）、雙鴻、尼得科超眾等，將搭上這波改寫AI歷史的商機，營運跟著強強滾。

馬斯克22日在社交平台X上發文指出，在xAI及X團隊、輝達和支援企業的通力合作下，「曼菲斯超級叢集」（Memphis Supercluster）於當地時間凌晨4時20分展開訓練，在單一RDMA結構上擁有10萬顆液冷H100晶片，將是世界上最強大的AI訓練叢集。

馬斯克攜手美超微打造全球最強AI，相關供應鏈跟著旺。其中，華泰與美超微合作多年。法人看好，華泰受惠美超微需求強勁，今年營運可望較去年明顯成長。

雙鴻主要負責供應美超微水冷板等水冷關鍵零組件，因應客戶強勁需求，雙鴻現正於泰國新建水冷板產線，預估第3季前可完成，年底前做好量產準備，開始顯著貢獻營收。

尼得科超眾則是透過母公司日本電產（Nidec）打入美超微散熱供應鏈。