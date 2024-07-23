亞馬遜揪中華電攻資料中心 助力AWS在台營運

亞馬遜AWS於6月宣布設立旗下在台首座資料中心，惟對地點、夥伴等細節保密到家。中華電信（2412）總座林昭陽昨（23）日透露，中華電未來將助力AWS在台灣資料中心的營運計畫，提供企業客戶服務。林昭陽一席話，讓AWS台灣資料中心生態系第一家重量級合作夥伴浮出檯面。

AWS昨天舉行「2024 AWS台灣雲端高峰會（AWS SUMMIT TAIPEI）」，林昭陽受邀出席，透露中華電成為AWS台灣資料中心夥伴的消息。

AWS亞太(台北)區域明年營運 圖／經濟日報提供

AWS今年6月公布新的資料中心規劃， 「AWS亞太（台北）區域」預計明年在台灣正式提供服務。談到AWS在台首座資料中心進度，AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，目前正針對機房使用方式進行概念驗證計畫，研究各種企業應用。

王定愷強調，AWS過去在台灣機房沒有落地前，以雲端Local Zone提供服務，是台灣第一大公有雲業者，在台灣有超過1,300個APN合作夥伴，以AWS幫助企業運用全球領先的技術與資源，加速企業出海。未來機房落地台灣，將在台灣研發新技術，向全球市場發展。

林昭陽指出，中華電信除內部導入AI服務創新，更積極推動官方與企業等客戶規劃AI新應用。

中華電信目前是AWS進階級服務合作夥伴，雙方深度合作，近年中華電信攜手AWS推動AI轉型，在政府及治標大型客戶雲端備援專案中，導入AWS Panorama機器學習（ML）裝置整合軟體開發套件（SDK），中華電信藉由AWS Outposts全受管解決方案於本地部署擴展和執行原生AWS服務，提供整體一站式混合雲解決方案。

數位發展部部長黃彥男表示，AWS資料中心來台落地，政府在水、電、土地等都給予協助，AWS的案子已經陸續進行中，但設置細節，由AWS公布比較恰當。他說，AWS宣布未來在台灣投資數十億美元，政府希望發展AI創新經濟、發展智慧國家，讓AI成為未來下一波經濟成長動力，數位部與國發基金合作，爭取100億資金投資AI新創，相關投資會攜手AWS、國內外天使投資資金、創投（VC）合作等，讓台灣AI創新應用可以得到更多輔導，為台灣做下一波經濟轉型。