特斯拉衝機器人 帶旺台鏈 馬斯克拚2026年大量生產

特斯拉執行長馬斯克22日透過社群平台X表示，明年將小規模生產「真正有用」的人形機器人Optimus、供內部使用，期望2026年大量生產並對外銷售。法人認為，特斯拉衝刺人形機器人量產，商機發燙，概念股和大（1536）、盟立等將大展拳腳，營運同步看旺。

和大原本就是特斯拉電動車主要供應商，可望藉由機器人布局，與特斯拉「親上加親」。

馬斯克衝刺人形機器人與AI 圖／經濟日報提供

和大機器人布局攜手盟立，共同投資的盟英科技，主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」，已開始出貨，產能可望逐步擴大。

和大近年積極投入自動化AI系統機器人製造與航太科技相關製造領域，機器人應用方面，將多年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控人工智能系統，並與盟立共同轉投資盟英公司，多年來投入開發機器人的核心關鍵零組件，突破長期以來由國外廠商壟斷減速機市場的情形，開始建構完整的台灣工業機器人產業供應鏈。

盟立董事長孫弘也透露，盟立在五年多前轉投資盟英科技，透過工研院技術移轉，主要生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，將在機器人領域大顯身手，近年來已開始為AI機器人設備打造關節。

盟立看好機器人應用商機無窮，除轉投資盟英外，今年相關布局再下一城，4月宣布與深圳市科達利實業攜手成立深圳市科盟創新機器人科技，搶攻中國大陸人形機器人市場，取得34%股權。

盟立指出，目前是大陸人形機器人產業及產品發展關鍵時期，看準人形機器人在工業領域發展前景，因此以合資方式成立新公司，進行深度合作。

馬斯克曾在4月的財報會議上透露，Optimus今年底前就可望執行工廠任務，明年底前有望開賣，並大談AI、人形機器人及數百萬台自駕車隊等營運項目，直說特斯拉「應被視為一家AI機器人公司」，暗示特斯拉營運將從根本產生轉變。

馬斯克去年底在X平台上首度發表第二代Optimus，並於7月初於上海登場的世界人工智慧大會（WAIC）展會上，正式亮相第二代Optimus模型。特斯拉當時也在官方微博發文邀請民眾「見證人形機器人的再進化」。

馬斯克今年6月在股東大會曾表示，在大規模量產情況下，生產一個機器人的成本約1萬美元，比一輛車還便宜，正全力加速開發Optimus，明年會有「千人大軍」在自家北美工廠上線。

馬斯克也看好在Optimus助攻下，特斯拉可望搖身成為市值25兆美元的企業，相當於標普500指數的一半以上。

（編譯黃淑玲、記者邱馨儀、李泠秭、林薏茹）