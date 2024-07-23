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人型機器人不是夢！所羅門董座陳政隆親揭成真時機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
所羅門董事長陳政隆親揭人型機器人到來不是夢。記者邱德祥／攝影
所羅門董事長陳政隆親揭人型機器人到來不是夢。記者邱德祥／攝影

輝達列入人型機器人開發合作夥伴的所羅門董事長陳政隆今日親揭人型機器人未來不是夢，他親揭「當有一天你進入理髮廳，可以很放心交給要幫你理髮的機器人，很放心的告訴他想要的髮型，且相信它可以幫你剪好，那就是人型機器人到來的時刻」。

所羅門（2359）搭上AI機器人題材，營運備受外界關注，董事長陳政隆今天下午出席「迎向AI新時代論壇」，探討「從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」時，提出人型機器人未來實現的時機。

他說，「所羅門做了10年左右機器人相關的應用，我最大的感觸就是人實在很厲害」，他強調，倘若未來AI機器人要能解決作業人員短缺的問題，「它必須要做到像我們（人類）一樣」，不能像現在的機械手臂只做重複性動作。

他強調，人類與生俱來就是非常靈巧與多功能，回顧機器人發展歷史，過去的工業機器人只能按照指令機械式動作，後來加入視覺辨識系統，雖然負載的工作可以稍微複雜，但在產品良率判別上經常出現「過殺（Over Kill）」的狀況，現在導入人工智慧技術後開始獲得改善。

陳政隆觀察，目前客戶普遍對於AI機器人較為抗拒的原因，在於需要非常龐大的數據資料庫供其建立訓練模型，因此所羅門正在致力於提供客製化的解決方案，讓客戶透過少量但精準的資料就能上線使用，「要做到這樣，我們必須串連大量硬體」，包括不同品牌的機器人，以及各種感測設備，同時優化神經網路。

陳政隆提到，外界可能覺得「用開放式資源就可以做出很棒的AI模型」，但事實並非如此，除了串連硬體、建構平台，讓生成式AI得以運作，還需要針對客戶需求寫出相應的軟體作為關鍵輔助因子，以所羅門現在的實力，已有能力讓旗下產品快速切入涵蓋科技、傳產等各領產業領 域 。他並強調所羅門攜手輝達後，已採用對方開發中的新技術，並納入公司機品人開發平台。

AI 工業機器人 輝達

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