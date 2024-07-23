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所羅門：AI結合人形機器人 3到5年內大幅提升

中央社／ 台北23日電
圖為世界人工智慧大會7月4日至6日在上海登場，展館入口處有號稱「18金剛」的18具人形機器人一字排開。聯合報系資料照片／記者陳宥菘攝影
圖為世界人工智慧大會7月4日至6日在上海登場，展館入口處有號稱「18金剛」的18具人形機器人一字排開。聯合報系資料照片／記者陳宥菘攝影

機器人3D視覺技術供應商所羅門今年3月被輝達執行長黃仁勳點名為合作廠商，吸引市場關注，今天所羅門董事長陳政隆受訪說，「機器人加上AI（人工智慧），絕對是趨勢」，透過AI加持，人形機器人未來3到5年內應該會大幅提升。

陳政隆下午出席「迎向AI新時代—從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談會，接受媒體採訪指出，如果沒有AI加持，機器人只能做一些很單調的工作，透過AI視覺和各種感知能力，AI機器人可以做的事情越來越像人。

陳政隆觀察，人形機器人目前精準度可能還無法像一般工業型機器人那麼好，但透過AI，他認為在未來3到5年之內應該會有大幅度提升。

媒體詢問人形機器人何時有機會量產，陳政隆說，有些企業界人士可能覺得不會那麼快，但「我看得相當樂觀」，關鍵在於人形機器人本身的價格，還有它的精準度與靈巧性能做到什麼程度。

陳政隆說，所羅門做了10年的機器人相關應用，「我最大的感觸就是人實在很厲害」，因為人類與生俱來非常靈巧、非常多功能性。回顧機器人的歷史，以前工業機器人不過就是一支機器人手臂，後來加入視覺技術，機器人有了眼睛，可以做比較多事。

他提到，傳統的視覺系統有很多限制，例如環境光變化、物件變得比較複雜，辨識率就下降，在工廠常遇到這樣狀況。這幾年AI搭配視覺應用有很大提升，過去難以解決的問題，開始可以被處理。

陳政隆認為，未來如果機器人要解決人員短缺問題，必須做到像人類一樣或幾乎像人類一樣聰明、具備多功能性，不能只是做機器手臂的重複動作。他期待有一天民眾到理髮廳，看到機器人幫忙剪頭髮，可以很放心告訴機器人要什麼髮型，機器人也可以剪出想要的髮型，到時機器人就會無所不在。

AI 工業機器人 髮型

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