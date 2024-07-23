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和碩董事長童子賢：下半年科技業景氣「秋收冬藏」

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
針對今年下半年景氣，和碩董事長、台灣玉山科技協會理事長童子賢今日指出，可預期今年秋冬仍是所謂的「秋收冬藏」，可以期待。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
針對今年下半年景氣，和碩董事長、台灣玉山科技協會理事長童子賢今日指出，可預期今年秋冬仍是所謂的「秋收冬藏」，可以期待。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

和碩董事長兼台灣玉山科技協會理事長童子賢今天出席「迎向AI新時代 - COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談會，針對下半年景氣態度樂觀，他指出，通常科技產業下半年營收比重約55%到60%，上半年約40%至45%，這是季節性使然；某種程度上也是社會結構使然，如1、2月有農曆年，上半年工作天數較下半年略少，但科技新品會在夏天發表、秋天交貨，推出後推升一至兩季的買氣，可預期今年秋冬仍是所謂的「秋收冬藏」，可以期待。

童子賢和資策會所長洪春暉、所羅門董事長陳政隆、神通資訊董事長蘇亮、台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪、宏碁營運長高樹國、台智雲策略長李立國、耐能智慧創辦人劉峻誠等人，一同出席座談會，會上針對人工智慧（AI）、能源需求、未來應用、人才期許等多個領域提出觀點。

彭双浪並以「新三力」描述：未來台灣廠商迎接AI時代來臨，國家社會要長久發展所必須的關鍵能力，包括必須有：人工智慧服務的算力、潔淨能源的穩定電力、優質足量的專業人力。他指出，台灣目前在算力硬體領域有很好的發展，今年COMPUTEX就正逢其時；其次，電力是算力產業的基礎支撐，除了要有穩定的供電之外，也要重新檢視能源配比、重視碳排議題。

宏碁營運長高樹國昨日也贊同台灣必須持續提升能力，關鍵包括AI生態系的打造、軟體與應用發展，以及商用市場能否普及，他必須持續看好AI PC未來發展潛力，指出科技發展史上，不少人喊出「元年」一詞，但許多產業常發生「元年之後就圓寂」的困境，但相信AI PC會有不同契機，網路及Wi-Fi技術產生讓PC誕生更多新應用，智慧手機則取代了數位相機、錄音筆等功能，但很難取代PC，原因在於若以物理概念觀之，手機短期仍難在功能上取代比自己大的終端裝置，只能取代跟手機大小相當或更小的產品。

另外，日前行政院長卓榮泰拍板了兆元投資國家發展計畫，並訂出2028年培育廿萬名AI人才的目標。昨天童子賢、高樹國、李立國、蘇亮、劉峻誠等人，也針對台灣缺工、缺才及AI人才表達憂心，陸續指出台灣雖在製造業具強勁實力，但人才培養和軟實力仍然緊張，當有優秀的研究所畢業生同時被台積電、聯發科等大公司錄取，就會選擇台積電的Offer（錄取通知），而捨棄新創公司或中小型企業的工作，導致許多公司仍深陷缺才困境，難以與大公司一起創造更強大的AI生態系，這是台灣政府和企業仍須持續警惕，並提出解方的未來競爭力維繫關鍵。

AI 台積電 智慧手機 童子賢

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