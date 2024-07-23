鴻海與河南戰略合作 舉行投資啟動暨新能源汽車試製中心開工儀式

河南衛視23日報導，鴻海（2317）旗下富士康科技集團與河南省政府於22日簽署戰略合作協議，鴻海在河南鄭州的航空港區，舉行富士康新事業系列投資項目啟動暨新能源汽車試製中心開工儀式。顯示出鄭州不僅是全球最大的iPhone生產基地，隨著全球朝向電動車等新科技發展，鴻海集團也規劃在當地發展電動車相關等其他新興產業。

報導指出，雙方的戰略合作協議，由河南省委書記樓陽生見證，鴻海集團董事長劉揚偉與河南省省長王凱代表雙方簽約。王凱還出席了在河南鄭州航空港區，舉行的富士康新事業系列投資項目啟動暨新能源汽車試製中心開工儀式。

事實上，2023年中，鴻海旗下富士康新事業發展集團正式在鄭州成立，註冊資本額為人民幣10億元（約新台幣42億元），鎖定發展人工智慧（AI）軟體、電動車換電設施、儲能技術、智慧機器人等關鍵業務，積極在大陸市場拓展3+3新事業與新技術。

報導指出，劉揚偉感謝河南省委、省政府對富士康的大力支持。劉揚偉表示，河南產業基礎良好，人才資源富集，開放優勢明顯，發展空間廣闊，富士康高度重視與河南的合作。將繼續扎根河南，深耕河南，在新技術新領域新賽道深化雙方合作，為現代化河南建設貢獻更多力量。

王凱表示，近年來，河南省委與省政府，高度重視全力支持富士康在地發展，雙方戰略合作不斷深化，在電子信息，智能製造等領域取得積極成效。

此次協議的簽署，標誌著雙方合作邁入了新的階段，希望富士康堅定投資河南信心，聚焦新產業培育、新技術研發、加快推動簽約項目早建設、早達效、在談項目早簽約、早開工，共同打造高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

王凱強調，富士康進一步擴大在豫產業布局，推動各產業板塊集聚發展，不斷開闢新領域新賽道，加快產品迭代升級，建構完整產業生態。河南將著力建構常態化對接機制，強化全方位服務保障，為台資企業在豫發展營造更好環境。