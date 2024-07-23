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中華電信攜手AWS 要成整合雲端與AI數位生態系引領者

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近年積極發展AI應用，中華電信總經理林昭陽今日在Amazon Web Services（AWS）2024年台灣合作夥伴高峰會（AWS Partner Summit）上，分享中華電信內部導入AI服務創新，積極推動機關企業擘劃AI新局。

全球指標性的雲端服務商Amazon Web Services（AWS）今日舉行2024年台灣合作夥伴高峰會（AWS Partner Summit），中華電信榮獲「AWS Consulting Partner of the Year」殊榮，表彰中華電信利用AWS技術與服務，並成功引領台灣機關企業雲端轉型創新。

中華電信表示，為AWS進階級服務合作夥伴（AWS Advanced Tier Services Partner），擁有多年雲端豐富經驗，除提供可靠並值得信賴的網路連線與專業顧問服務外，另為企業量身打造可擴展、高彈性及具經濟效益的AWS技術架構與設計諮詢之整體解決方案。透過混合雲管理、網路直連、智慧機房，虛實整合串聯雲、網、端，提供完善的障礙處理流程、客戶完整技術支援與售後服務，加上24x7全年無休在地化線上服務團隊可迅速回應客戶緊急需求，專業雲端顧問服務積極應對各產業快速上雲轉型。

因應AI熱潮席捲，生成式AI領域不斷釋出新的應用服務，中華電信指出，長年與AWS深度合作，充分掌握最新的雲端AI服務，並於內部技術單位研發產出符合企業使用的生成式AI服務，例如，2023年中華電信於政府與指標大型企業雲端備援專案中，攜手AWS推動AI轉型，成功於客戶場域導入AWS Panorama機器學習（ML）裝置整合軟體開發套件（SDK），利用AI協助客戶解決農作物瑕疵辨識，增進工作效率；於金融與製造業，客戶因有低延遲需求，藉由AWS Outposts全受管解決方案於本地部署擴展和執行原生AWS服務，提供客戶整體一站式混合雲解決方案。許多混合雲與AI專案將陸續開花結果，充分展現中華電信客戶至上與服務優先的精神，與客戶於資通訊解決方案共創共榮。

展望未來，中華電信強調，將在資通訊領域中，成為整合雲端與AI技術數位生態系的引領者，深入探索新興科技趨勢，且不斷深化產品和服務創新；更憑藉自身網路服務優勢，為機關企業量身打造可靠、靈活、高效的雲端解決方案，並提供專業雲端顧問角色，與機關企業共同迎接快速變遷的資訊科技時代，轉型創新、擘劃新局。

AI 中華電信 雲端服務

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