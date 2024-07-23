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和碩砸7.85億元 擴大墨西哥廠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

和碩（4938）擴大墨西哥廠產能，23日公告砸下7.85億元自地委建宿舍，持續衝刺電動車事業。對此，和碩董事長童子賢今日指出，擴產主要還是因應客戶需求，而墨西哥廠相對幾年前還在適應當地法規及生態，現在擴產進度還不錯。

和碩今日代子公司PEGATRON Mexico S.A. de C.V.公告以自地委建宿舍，和碩與Constructora y Proveedora Fuentes S.A. de C.V.簽訂施工承包工程合約，合約總金額約達7.85億元。

對此，童子賢今日指出，和碩墨西哥廠目前擴產進度還不錯，幾年前我們還在適應當地法規跟生態，而現在適應的比較好了。

童子賢分析，因應全球製造業的再平衡趨勢，加上中國大陸少子化跟工資高漲，且這幾年美中貿易對抗，而台灣很多OEM、ODM廠商客戶是美商，美商當然受到雙方貿易對抗的影響，而台灣ODM廠商秉持服務精神，在客人要求下，因此我們就看到過去四五年和碩在墨西哥、印度、印尼、越南都有設點。

和碩墨西哥廠主要生產車用產品，最大客戶為特斯拉。和碩先前表示，電動車產業仍蓬勃發展，預期今年業績將成長雙位數百分比，且維持2025年車用事業占營收比重達一成的目標。

和碩 墨西哥 童子賢

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