安國向 Arm 取得軟體及矽智財授權 拓展營運規模及開發新客戶

安國（8054）23日公告，董事會決議取得無形資產，向Arm Limited取得軟體及矽智財授權，事實發生日:113/7/23~113/7/23，交易總金額：不超過未稅金額美金肆仟萬元。取得或處分之具體目的或用途為拓展營運規模及開發新客戶。

安國公告，付款條件：依授權合約付款條件分期支付授權等費用。契約限制條款及其他重要約定事項：依授權合約約定。本次交易價格之訂定，係參酌廠商提供之報價及市場行情等為基礎， 並考量雙方未來產業發展及技術合作等關鍵因素後，於獨立專家認定合理範圍內協議訂定之。