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宏碁高樹國：AI PC不會元年就「圓寂」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

PC品牌大廠宏碁（2353）營運長高樹國23日指出，「有人說今年是AI PC元年，而元年之後就是圓寂，但AI PC完全不同」，AI可以讓PC像網路、Wi-Fi技術當年出現時一樣，產生各式各樣新的應用，因此，AI PC不會元年之後就圓寂。

高樹國今日出席由台北市電腦公會（TCA）主辦，台灣玉山科技協會協辦的「迎向AI新時代 - 從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談記者會。

高樹國幽默指出，AI PC是今年Computex最熱門話題之一，「有人說今年是AI PC元年，而元年之後就是圓寂，但AI PC完全不同。」

高樹國回顧，PC在網路及Wi-Fi技術產生後，產生許多新應用，但2009年智慧手機出現，導致相機、MP3沒落，但智慧手機取代不了PC，從物理角度來看，智慧手機只能取代跟他大小相當或更小的產品。

高樹國指出，手機出來時很多人說PC要死掉了，但直到疫情出現，PC需求開始往上。而現在AI PC的出現，有點類似先前網路及Wifi技術，可以讓PC產生各式各樣新應用，因此，AI PC不會元年之後就圓寂，現在是呈現低斜率往上走，只要殺手級應用出現，需求就會明顯上升。

AI Wi-Fi 智慧手機

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