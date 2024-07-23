鴻海拚AI 3.0智慧製造 用超級大腦全自動化決策

鴻海積極發展AI智慧製造，鴻海中央智能製造總處、中央大學資訊工程博士江侊紘今天表示，目前鴻海集團超過80%以上比重的設備可互聯互通，鴻海目標是到AI 3.0階段，架構擁有超級大腦的統一平台，落實全自動化決策。

鴻海研究院今天舉辦AI NExT Forum，論壇以「鴻海50年 智慧新紀元：生成式AI與未來創新」為主題，邀請人工智慧AI專家與會，揭示生成式AI最新趨勢及模型訓練，江侊紘分享鴻海運用AI技術打造智慧製造系統。

展望鴻海人工智慧發展方向，江侊紘指出，在AI 1.0階段，鴻海要統一連接標準，讓終端設備互聯互通，部分運用AI機器智慧分析，進行數據分析及管理決策。

江侊紘指出，目前鴻海集團大約80%至90%以上比重的設備，已可互聯互通，透過網路擷取數據，進行基礎分析，進一步達到工廠數位孿生（DigitalTwin）應用。

在AI 2.0階段，江侊紘表示，鴻海利用生成式AI（Gen-AI）等先進AI技術，提升製造效率，打造新的人機協作模式；鴻海目標是到AI 3.0階段，具備自主閉環控制能力，架構擁有超級大腦的統一平台，落實全自動化決策。

鴻海已經運用生成式AI技術在製造檢測產線中，江侊紘舉例，在注塑機和光學成像檢測設備，鴻海運用生成式AI技術，協助資深人員調整參數。

此外，鴻海也運用生成式AI技術，在包括機構、電子、組裝等生產過程的工業質檢平台上，江侊紘表示，部分應用已在中國大陸深圳龍華廠區上線，在中國重慶、越南廠區推廣中，在中國深圳觀瀾和河南鄭州等廠區驗證中。