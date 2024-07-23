中華電5G助攻 建置台中港智慧倉儲物流園區
中華電信5G開台後，陸續與各場域客戶合作導入企業專網，今天中華電信宣布與京揚國際合作，在台中港打造國際級5G智慧倉儲物流園區。
中華電信發布新聞稿說明，京揚國際透過中華電信5G企業專網，運用在智慧物流平台與無人搬運車之間的管理決策，做為儲位與入出庫管理，並強化倉儲內即時回傳無人搬運車的資訊與系統同步。
中華電信5G企業專網支援場域內大範圍移動並進行搬運，確保與後台系統的穩定連接，解決原先因短距離Wi-Fi訊號覆蓋不完全而導致通訊不穩定問題。
此外，在人工智慧（AI）自動門哨車牌辨識應用，京揚國際規劃以5G專網回傳物流園區門口高清影像，並進行影像深度學習後，與港務單位車輛管制進行比對，放行港區內許可車輛，增加車輛出入彈性。
中華電信企客分公司總經理張本元說，中華電信此次規劃5G n79專頻專網協助京揚國際導入指定場域，建置企業專屬獨立的網路環境，利用頻譜資源確保應用服務品質，發揮5G高速率、低延遲特性。
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