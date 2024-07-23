宏碁營運長高樹國：AI 對商用領域是雪中送炭

宏碁（2353）營運長高樹國23日指出，台灣產業要進一步向前、占到好位置，重點在商用市場，從企業的角度來看，AI對商用及消費性市場代表不同意義，「商用是雪中送炭的炭，消費者應用則是錦上添花。」雖然台灣科技業主要收入來自硬體，但可長可久的競爭優勢，還是來自應用及軟體端。

高樹國今日出席由台北市電腦公會（TCA）主辦，台灣玉山科技協會協辦的「迎向AI新時代 - 從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談記者會，

針對科技運用AI數位轉型方向，高樹國回應，看AI對生態系的影響，要分成商用及消費性兩個面向，而接下來台灣要進一步向前、占到好位置，重點在商用市場。

高樹國表示，古人說衣食足知榮辱，西方人說馬斯洛需求層次理論，從企業的角度來看，AI對商用及消費性市場代表不同意義，「商用是雪中送炭的炭，消費者應用則是錦上添花。」

高樹國指出，台灣科技業主要收入來自硬體，要怎麼讓台灣企業AI不只是散熱、SSD這些硬體產品之外，實際上可長可久的競爭優勢還是來自應用、軟體端，至於消費端則是加分，但商用企業沒有AI就麻煩大了。