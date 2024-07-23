精強Venus充電樁 受邀參與2024年 iF 設計獎獲獎作品展

精英（2331）旗下智能解決方案供應商精強科技的Venus系列智能AC充電樁，在上萬件國際參展作品中脫穎而出，榮獲國際指標性的2024 iF設計獎設計大獎，足證精強團隊的研發與設計能力倍獲肯定，這款兼顧功能與外觀的產品，受邀參與8月6日至9月5日獲獎作品展III設計行旅。

今年精強科技Venus系列AC充電樁從全球72個參賽國家、近11,000件產品中脫穎而出，獲得132位評審的青睞，印證精強工業設計團隊的堅強實力，精強表示，獲獎AC充電樁設計靈感源自於悍馬車，成功將電壓、插孔、計量模組等多國規格差異挑戰融入單一機殼，使用模組化降低整體成本，提供客戶極具競爭力的價格。

「Venus充電樁設計融合悍馬車的硬派力量、堅韌耐用和大膽冒險之特質，彰顯精強科技在研發製造和設計的堅強實力，為用戶提供穩定品質的操作性能。」精強科技總經理鄭明輝表示：「其設計精神象徵電動車充滿能量啟動旅程，帶給用戶更安全、可靠、便捷的充電體驗。這份殊榮代表全體團隊的努力成果，讓我們更有信心朝著創新、安全與便捷的產品設計大步邁進」。

Venus充電樁內建5吋彩色顯示器、信用卡支付終端和RFID會員識別技術，提供使用者更友善且高效率的充電體驗。搭載獨家研發的CSMS智慧充電站管理系統，營運商可以遠端監控並管理每個充電樁，用戶亦可透過手機APP設定充電時間，即時取得充電樁的狀態，並收取通知，滿足家用和多元商業應用。

Venus 充電樁符合OCPP1.6和2.0國際標準，取得歐洲IEC認證、北美UL認證及能源之星標章，機身採用堅固且耐氣候性的材質，符合IP55防水防塵等級要求，在各種氣候條件和地形環境都能正常運作。內建漏電斷路器(RCD)模組，避免電擊危害。

隨心所欲，自由充電，Venus系列讓用戶無論在城市漫步還是荒野探險，都能隨心所欲享受充滿能量的旅程，探索世界的每一個角落。