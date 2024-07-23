群創攜手 MAZDA 瑞達汽車 打造汽車 5G AIoT 售後服務平台

群創光電（3481）執行「擴大中小企業5G創新服務應用計畫-汽車5G AIoT售後服務平台」，23日宣布攜手MAZDA瑞達汽車打造全台第一家「汽車5G AIoT售後服務平台」以及「5G 維修直播」。

群創光電總經理楊柱祥表示，汽車後裝市場(after market)延伸至維修服務是含金量高的潛力市場，導入5G及AIoT解決方案不僅強化品牌商合作，此次結盟31家汽車零件產業鏈加入瑞達AI商城也是一大創舉，提供少量多樣彈性服務，預計創造千萬產值。

突破傳統封閉、單向維修流程，此次導入5G維修直播，車主輸入車號可即時觀看，藉由超高速、低延遲特色，清楚了解車況，與技師溝通零件更換需求。瑞達汽車副董事長康智淵表示，透明化維修流程為維修車廠一大創舉，實現MAZDA以人為本Omotensashi誠心款待的行動，融合5G AIoT黑科技，即時互動溝通可強化車主品牌信賴感與黏著度。

MAZDA在台十年，服務18萬輛車主，帶動台灣車用中小企業產業鏈。此次瑞達汽車導入5G AI商城，透過生成式AI瑞瑞客服系統，線上介紹車款與零組件。AI自然語言處理 (NLP) 擷取人與人對話中的資料，讓每個客戶於服務中更透明了解產品與誠心款待的多元服務。

瑞達AI商城自三月上線，已經超過30,378 (3/20-7/22)使用人次，創造1,300萬消費金額。瑞達副董事長康智淵表示，汽車零組件競爭激烈，此次導入啟耀光電LED燈、快譯通行車紀錄器等，策略聯盟大咖汽車零組件亦是瑞達AI商城平台的實力展現，車主可從商城了解車用配件、維修耗材差異與特色、建立MAZDA高品質車用零組件生態系，去蕪存菁。

康智淵指出，群創光電整合台灣大哥大企業服務5G直播與亞博福爾摩沙AI客服商城解決方案，打開封閉傳統的汽車維修服務業，邁向5G AIoT數位化升級之路。未來瑞達汽車將持續秉持MAZDA以人為本的精神，持續透過數位化升級提升誠心款待服務至四家直營門市，廣納零組件經銷體系至AI商城，創造億元汽車產業鏈加值營收。