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傳美國擴大輝達AI晶片銷陸管制 英業達：展望佳出貨不受影響

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
英業達。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
英業達。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

美中科技戰再升溫，白宮傳有意擴大輝達（NVIDIA）AI晶片銷陸管制，連現行降規版H20晶片都不准賣，對此，英業達（2356）23日表示，營運展望佳，目前也未有相關政策出爐，預期對公司產品出貨不會有影響。

綜合外媒報導，投資銀行Jefferies在給客戶的報告中指出，美國正考慮推出新的貿易管制措施，以阻止輝達銷售大陸特規版AI晶片H20，進一步升級限制大陸取得先進AI技術。

報導指出，美國政府10月審查半導體產品出口政策時，H20恐面臨銷售禁令，禁令形式可能是降低晶片算力、禁售特定產品或限制其記憶體容量等。

據了解，Jefferies當時給客戶的報告中提到的美國政府新貿易管制措施，是針對近期市場謠傳拜登政府考慮祭出「外國直接產品規則」（FDPR）時的回應，報告中談及拜登政府可能祭出進一步的晶片禁令。

但隨著拜登宣布退選，Jefferies預期，拜登政府不會在任期結束前，採取更進一步的禁令或行動。

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