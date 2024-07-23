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微軟全球大當機 數發部長黃彥男：政府機關設有通報機制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

微軟日前發生全球大當機事件，主因為資安公司CrowdStrike軟體更新導致，對此，數發部長黃彥男23日接受媒體採訪時表示，這狀況確實不該發生，不能同時全面更新軟體，也要充分測試，未來政府重要服務上雲不會只用一家公有雲，以確保互有備援。

黃彥男今日上午出席2024 AWS台灣雲端高峰會受訪時提到，日前微軟大當機事件並非是資安攻擊，主要是因CrowdStrike軟體更新造成，但這狀況確實不應該發生。他分析，如果是資安攻擊，應該只會有部分公司受影響，但此次有想範圍相當大，就是因為軟體更新的緣故，這次事件也讓大家必須有所警惕。

黃彥男說，但也能從這次事件上思考到，CrowdStrike為何軟體更新沒有充分測試，再者，如果軟體更新，也不能全面同時更新。一般來說，業界可能更新時間會選半夜時間，軟體更新如果有問題，可能也要有備援系統，主系統、備援系統的更新時間也必須分開，避免一方出問題時，還有備援可因應。

不過，黃彥男也說，雖然微軟的大當機事件引發許多危機，不過台灣公部門都有建制通報機制，如果系統服務中斷就需要通報，並馬上分析原因，此次事件對中央、地方政府單位系統都沒受到什麼影響，僅少數設備有衝擊，但全面性服務沒有中斷，台灣具備警覺性，備援還不錯，但全球確實很多航空公司受衝擊，對大家來說都是一個重要學習。台灣當天多數單位狀況都很快恢復，機場系統則有受到部分影響。

此外，對於政府使用公有雲服務，黃彥男說，以風險觀點來看，微軟、亞馬遜、Google等三家服務同時出問題的機率很小，因此，未來政府重要服務上雲也不會只用一家公有雲，以確保互有備援。

微軟 軟體

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