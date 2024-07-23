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微軟當機案餘波蕩漾 黃彥男：台灣備援做得好 影響不大

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
微軟全球大當機事件餘波蕩漾，數發部長黃彥男指出，這次當機事件，也給全球上了一堂課，企業一定要有備援系統，服務才不會中斷。2024「AWS台灣雲端高峰會」上午在台北國際會議中心舉行，數位發展部部長黃彥男（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
微軟全球大當機事件餘波蕩漾，數發部長黃彥男指出，這次當機事件，也給全球上了一堂課，企業一定要有備援系統，服務才不會中斷。2024「AWS台灣雲端高峰會」上午在台北國際會議中心舉行，數位發展部部長黃彥男（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

微軟全球大當機事件餘波蕩漾，全球航空業、銀行業都受到影響，相對於全球，台灣幾乎沒有傳出災情；數發部長黃彥男指出，這次當機事件，也給全球上了一堂課，企業一定要有備援系統，而且主系統與備援系統不能同時更新，如此一來，主系統當機時，還可以靠備援系統支援，各式服務不中斷。

微軟上周五發生全球大當機事件，經查，是資安公司CrowdStrike釋出軟體更新，導致全球850萬台Windows裝置當機，而且CrowdStrike這次釋出更新前，並未對Windows作業系統進行測試；雖然這次當機的850萬台裝置，占全球所有Windows裝置占比不到1%，但卻對航空業造成重大影響，各地機場都有大排長龍的人潮，遲遲無法消化，許多班機也無法正常起降。

這次的微軟大當機事件，前所未有；黃彥男表示，因為軟體更新造成全球大當機，這是第一次，CrowdStrike沒有做足夠的測試，就貿然更新，過去從沒發生過，大家也有點震驚，而大家也從中學到一堂課，就算要更新系統，也不要所有電腦同時更新。

黃彥男舉例，一間公司裡面，同時有100台、1000台電腦，最好不要同時更新，「但問題在於，現在很多系統都設定在半夜兩點自動更新，如果更新出了問題，就會通通出問題。」此外，除了主系統之外，企業、政府單位也應該要有備援系統，「主系統、備援系統的更新，時間也要拉開，這樣一來，主系統當掉時，備援還可以回來支援。」

就數發部觀察，目前台灣本地通報微軟當機的事件不多，不管是政府，還是銀行都沒有受到影響，只有機場受到影響。黃彥男說，「台灣在警覺性、備援方面都做得不錯，影響不大。」而數發部旗下也有TWCER應變中心、情資分析中心，只要有通報，這些單位也會進行相關情資判斷分析。

未來，政府資料也會上雲，黃彥男說，重要政府服務上公有雲，絕對不會只上一朵雲。目前提供公有雲服務的業者總共有三家，分別是微軟、亞馬遜、Google，黃彥男說，「三家同時出問題的機率很小，但雞蛋不能放在同一個籃子裡。」

Windows 微軟

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