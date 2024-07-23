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半導體業用電量創高 台綜院6月電力景氣燈號再亮黃紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台綜院23日發布6月EPI電力景氣指數，受惠人工智慧、高效能運算等新興應用持續強勁需求，半導體業用電量創歷年新高，年增5.8%，引領其他終端裝置相關產業共榮發展，6月全國產業用電量成長1.82%，整體產業電力景氣燈號連續兩個月呈揚升的黃紅燈，全國產業用電穩健成長。

台綜院指出，半導體受惠 AI、5G、高效能運算等應用強勁需求，國內半導體廠商先進製程 3 奈米及 5 奈米幾近滿載，產能持續擴充。由於我國半導體業的高階製程技術在全球居領導地位，同時帶旺半導體相關族群，振奮產業復甦力道，6月半導體業用電量創歷年來新高，占全國產業用電量比例高達23.6%，用電較去年同期成長5.8%，使得電力景氣燈號連續兩個月呈揚升的黃紅燈。

且半導體業受惠 AI 需求持續熱絡，帶動晶圓代工、晶片通路、印刷電路板等接單增加，電子產品外銷訂單持續成長，與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣持續向上復甦。

不過，台綜院也提到，電子與資通訊產品因手機及筆電訂單不如預期，外銷訂單增幅降低，電腦、電子及光學製品業景氣復甦腳步放緩。

關於整體經濟情勢，台綜院表示，綜觀來看，台灣受惠人工智慧前景，加上國際景氣逐步復甦，終端消費需求增加，帶動產品出口與投資熱絡，且傳統產業供應鏈庫存持續回補，助益經濟成長表現。尤其是半導體業用電一枝獨秀，用電需求屢創新高，帶領 AI 產業崛起，推升產業同步成長。

台綜院指出，6月在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，經濟成長持續表現亮眼，台綜院預測 2024年6月經濟成長率為4.5%，且國內經濟成長持續朝正向發展。惟環視當前全球不確定性風險仍高，國際經濟情勢瞬息萬變，均將影響國內經濟後續表現，須持續追蹤觀察並謹慎因應。

半導體 景氣燈號

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