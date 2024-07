AI PC能做到哪些事？2024人氣AI筆電TOP 10品牌揭曉

AI筆電品牌一文掌握

2024年被定義為AI元年,各家廠商都紛紛推出AI筆電,生成式AI如Midjourney、ChatGPT等目前一般需要依賴雲端平台進行運算。然而,隨著AI筆電的出現,使用者可在裝置本身進行AI運算,無需仰賴雲端資源。AI筆電提供了更即時、便捷的AI體驗,同時減少了對外部網路的依賴。戴爾公司執行長戴爾(Michael Dell)更自信地表示,到了2025年AI筆電將成為標準配備。《網路溫度計DailyView》今天根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,統計整理出十大高聲量AI筆電,哪個是你最愛的品牌?

No.10 三星SAMSUNG

三星首款Copilot+PC筆電Galaxy Book 4 Edge,被三星譽為「新世代AI筆電」,但實際使用,卻無法打開熱門遊戲《英雄聯盟》和《要塞英雄》,引起網友熱議,「古有為賦新辭強說愁,今有為炒AI而AI」、「笑死,Apple至少能打英雄聯盟」。三星也在官網上列出與該款筆電不相容,或無法進行安裝的應用程式,包括一些韓國當地銀行系統軟體的安全程式、防毒軟體和Adobe軟體,以及《英雄聯盟》、《要塞英雄》等多款熱門遊戲。

它的優點是用戶可在Galaxy Book4 Edge的大屏幕上,以更廣闊的視野去使用智能Galaxy AI功能,如一圈即搜、筆記助手和聊天助手。此外,跟其他品牌的Copilot+PC筆電一樣,可用Cocreator下指令生圖、即時字幕,以及Windows工作室效果等等。

No.9 谷歌Google

谷歌5月宣布為旗下筆記型電腦Chromebook Plus添加AI功能,把Gemini等AI功能由雲端內建到桌機端,將和惠普、宏碁、華碩等大廠共同推出6款全新Chromebook,包括Acer Chromebook Plus Spin 714、HP Chromebook Plus x360以及ASUS Chromebook Plus CX34等。

Acer Chromebook Plus Spin 714搭載Google和Adobe的生成式AI功能,使用戶高效率地連線以及創作,例如只需點擊右鍵即可啟動「幫我寫」功能、Google相簿的「魔術修圖工具」和Gemini AI助理等功能。它具有指紋讀取器、可快速充電的觸控筆,其360度變形模式能輕鬆在平板電腦、筆電及各種角度之間靈活變換。有網友表示,「外殼很好看」。

No.8 惠普HP

惠普推出新世代AI筆電OmniBook X與EliteBook Ultra,官方表示,HP的AI筆電在Excel啟動速度上快了兩倍,Teams視訊會議能延伸至12小時,還有22小時的Netflix追劇馬拉松,最高續航時間可達26小時之久。OmniBook X 與EliteBook Ultra特別導入「HP AI Helix」logo,強調為當今AI應用提供最佳化效能及安全性,EliteBook Ultra甚至還加入防污塗層的藍色表面,為商務用戶提供額外的耐用性。

至於應用的部分,兩款Copilot+PC內建Poly Camera Pro則可協作多視訊鏡頭、提升視訊串流虛擬互動,且在NPU幫助下能帶來更專業的背景模糊、自動框架功能,此外也新增了HP AI Companion應用以人工智慧提升工作效率。鍵盤上具備Copilot快捷鍵,方便用戶即時編寫內容以及分析資料。有網友表示,「辦公室可以更新一下設備了」。

No.7 戴爾Dell

戴爾推出的Copilot+PC產品線更多,包括XPS 13、Inspiron 14 Plus、Inspiron 14與Latitude 7455等。其中XPS 13是戴爾專為AI打造的筆電,這款首創Copilot+XPS內建強大AI功能,提供先進的回應能力和速度,可輕鬆應對需求量大的多工負載。有網友表示,「Dell筆電還不錯用,品質挺好的」。

XPS 13具備AI功能的Windows工作室效果,提供背景模糊、自動框架以及語音對焦等功能,當使用者四處移動時,自動縮放和裁剪影像,且過濾掉背景雜音,確保使用者的聲音清晰,提高視訊品質。戴爾也提供Al最佳化軟體MyDell,這套軟體可以自動微調電腦,使其發揮絕佳音效、視訊、電池續航力及效能。

No.6 聯想Lenovo

聯想為消費者和企業用戶推出兩款AI筆電——Yoga Slim 7x和ThinkPad T14s Gen 6。Yoga Slim 7x主打可延長電池續航力的AI核心,也有4個降噪杜比全景聲喇叭,讓使用者享受媲美錄音室等級的音色。有網友表示,「AI筆電群雄並起」。

ThinkPad T14s Gen 6是聯想首款Copilot+PC商務筆電,聯想表示,和微軟、高通三方合作下,該機在一系列獨立軟體供應商應用程式上,展現最佳化,視訊鏡頭則為紅外線鏡頭,並搭配防窺鏡頭蓋提升隱私性。保護隱私是AI時代的關鍵任務,ThinkPad T14s Gen6擁有強大的ThinkShield安全功能,協助用戶管理加強端點防護,降低風險的同時,保持效率。

No.5 微星MSI

微星2023年底宣布推出全新Prestige AI系列商務筆電,其中一台Prestige 16 AI Evo獲得COMPUTEX 2024 Best Choice金獎,卓越效能及長效電池續航力,支援各種不同的AI使用環境。微星獨家研發的AI Artist是款不需要連網的文生圖服務,使用者可在筆電直接生成圖像,避免資料外洩的風險。AI生成圖甚至能輸出為保存所有圖層的PSD檔,以便轉至Photoshop進一步後製。

此外,微星AI智慧引擎能針對使用情境,自動調整硬體設定,實現最佳效能表現。全新升級的AI降噪技術和三麥克風陣列設計,即使在嘈雜的環境中,仍可以享受到流暢且清晰的音效品質,讓使用者能夠專注於創作、辦公和娛樂等重要事項上。有網友表示,「MSI這款簡單設計,質感不錯」。

No.4 技嘉GIGABYTE

技嘉今年1月發表3款筆電,包括AORUS 17X (2024)、AORUS 16X (2024)以及AORUS 15 (2024),首度賦予3台筆電「AI 電競筆電」之名,聲稱在AI製圖的生產效率上,比未搭載獨立顯卡的筆電快20倍左右,另外筆電配置微軟的Copilot專屬按鍵,方便隨時與生成式AI展開對話。

技嘉還端出全新AI Nexus應用程式,利用AI強化遊戲效能和使用者體驗,AI Boost可依據遊戲需求自動調配CPU、GPU的工作負載與風扇設定,可以超出原始設定的運行速度,自動超頻以提高遊戲效能。而AI Power Gear則可經由預先訓練的模型動態切換顯示卡,優化功耗,進一步延長電池續航力。有網友表示,「技嘉、MSI、ASUS三大廠在電競筆電這方面,下很多心力,三強競爭是消費者之福」、「筆電越來越多元了,cp值很重要」。

No.3 宏碁ACER

Swift 14 AI為宏碁旗下首款Copilot+PC筆電,支援Windows 11的次世代AI功能,包含回顧、Cocreator、即時字幕、Windows 工作室效果,以及自動超解析度。它還配備Windows Hello,支援生物識別和臉部辨識登錄,以實現快速、安全的存取。

Swift 14 AI的造型融入不少巧思,除了筆電上蓋印有獨特AI標誌外,觸控板還有一個「活動指示燈」,在使用Copilot時會自動亮起,螢幕則採可以180度攤平使用的設計。有網友表示,「圖示有用AI功能就會閃爍,還蠻有獨特性的」、「多了AI圖示感覺很酷炫」。

No.2 華碩ASUS

華碩5月推出首台Copilot+PC筆電Vivobook S 15,提供AI回顧功能,以往在筆電上搜尋文件、網頁非常耗時,現在只需輸入對某件事情的關鍵字,回顧就會立即找到它,還有即時字幕功能,不論是直播或是預錄影片皆適用,能將多達44種語言翻譯為英文,和27種語言翻譯為簡體中文。至於小畫家也有導入AI圖片生成的Cocreator功能,輸入文字或圖片即可生成各式圖像。

華碩也提供獨家AI應用程式,包含一站式AI媒體中心StoryCube,利用AI技術分類,輕鬆收集來自不同裝置和雲端平台的照片、影片與音檔,並根據使用者的喜好進行整理與分類,讓你「檔案進,故事出」,一旦整理完成,就能輕易匯出至社群平台分享。有網友表示,「換筆電的時機到了」、「AI筆電群雄並起」。

No.1 微軟Microsoft

微軟5月推出號稱最強AI筆電,Windows作業系統內建AI軟體Copilot,設立新一代AI筆電架構新標準「Copilot+PC」,並打破過往重大軟體平台都支援英特爾(Intel)、超微(AMD)兩大CPU廠為主軸的慣例,改從安謀架構CPU著手,由神經處理單元(NPU)所提供的AI支援Windows工作室效果,提升視訊和音訊通話的品質,例如「自動定框」可讓使用者保持在鏡頭內,還有「背景模糊」可讓AI增強的視訊會議焦點帶到使用者身上。此外,微軟Surface系列筆電鍵盤擁有專屬Copilot鍵,可提供立即存取AI功能。有網友表示,「個人電腦應該裝置小部份的AI了,可以提高演算速度,增進市場競爭」、「Copilot好用啊,做報告跟蒐集資料也較快」。

