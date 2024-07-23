英業達墨國三廠完工！董座親自出馬、伺服器出貨拚倍增

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，在市場上有「伺服器主機板一哥」的美譽，而旗下主要用來生產伺服器產品、位於墨西哥的第3間工廠，已於近日正式完工，董事長葉力誠也親自出馬，主持落成典禮，而英業達墨西哥廠總經理陳文吉也陪同出席。面對三廠落成，葉力誠除了感謝所有合作夥伴的支持，也感嘆英業達又再度於墨西哥向前邁出一大步。

英業達作為AI伺服器代工鏈的一員，不僅手握輝達（NVIDIA）最強B100 AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計，連輝達最新的超級AI晶片GB200大單，也都取得不小的佔比。事實上，英業達不只主供NVIDIA A100 、B100 、GB200 GPU等機款，連超微（AMD）MI300系列GPU架構AI伺服器訂單也都成功入手，據悉，MI300系列產品已自今年首季啟動出貨，實際為為AI伺服器營收增添不小的新動能。

英業達此次落成的新廠位於墨西哥齊瓦瓦州華雷斯城，而陪同董事長葉力誠出席落成典禮的集團墨西哥廠總經理陳文吉，也是英業達最主要於當地擴展市場的主力軍，而他是在距今9年前代表英業達前往墨西哥駐點，隨著三廠落成，預計也將為當地創造超過11,000多個就業機會，由於英業達的主要伺服器出貨地在墨西哥，此次新廠落成則也代表著英業達旗下伺服器產品的出貨動能大幅提升。

我國駐墨西哥代表鄭正勇也應邀出席落成典禮，並於致辭指出，台灣是墨西哥第7大貿易夥伴和第5大進口來源國，這次英業達集團的擴大投資，將有助於台墨關係的相輔相成、互利共榮。對此，當地為展現對台商到當地墨美邊境地區投資設廠的高度歡迎，也由墨西哥經濟部次長 Othón Valverde、奇瓦瓦州政府代表Miguel Samaniego及華雷茲市市長Cruz Pérez Cuellar等出席見證。

事實上，自從近年美中貿易戰爆發以來，不少台商紛紛決定前往墨西哥設廠，根據墨西哥國家地理統計局(INEGI)資料，光是去（2023）年一年墨西哥輸出的總值就高達5,931億美元，而英業達作為較早進入墨西哥市場的台廠，在當地擁有極大的影響力。對此，陳文吉也曾直言，墨西哥政府過去曾在台灣加工出口時期前來考察，並效仿當時台灣的貿易策略，因此也讓美墨邊境成為眾多台灣電子廠商就近服務北美客戶的發展基地。