李開復：中國AI應用軟體廠商掀起激烈價格戰 但「這有什麼用呢？」

零一萬物執行長及創新工場董事長李開復、鴻海研究院諮詢委員今日指出，AI時代誕生超級App的速度遠比移動網路時代更快。如今，OpenAI API價格大幅下降，推理成本也已近每年十倍速度下滑，無論中國或海外，AI應用軟體開發商近期掀起非常激烈的「價格戰」，甚至有廠商推出「水平不是很好的模型」，還將價格降低99%甚至免費，但「這有什麼用呢？」

李開復說，這類廠商推出的搜尋引擎「根本搜不到你要搜的」，「我送給你用，你可能根本不會用」，他針對消費者和企業提醒：所以要關注的，不是每個公司和大廠最便宜的模型是什麼，而是「可用的模型是什麼」。

李開復今日參加「鴻海50年．智慧新紀元：生成式AI與未來創新」演講，為第一場先發，他透過視訊以「生成式AI：有史以來最具顛覆性的科技革命」為題進行演說，預估在各式各樣應用推陳出新下，每年AI產品的推理成本還將維持10倍速，甚至更高的速度下降。

李開復今日列舉了1991年至2022年間出現的各個主流應用如WWW、Uber、facebook、Youtube等，指出這些應用按月計算，達到一億使用者所花的時間，如今已經愈來愈短，如2022年ChatGPT和character.Ai應用軟體問世，分別僅用2個月和6個月時間，全球使用者就達到1億用戶，遠比TikTok的9個月和WeChat的14個月更快速。

李開復指出，在市場競爭持續擠壓成本下，未來兩年有很大的機率會發生大規模應用成功落地。所有軟體和商業模式，未來都有機會被AI重寫一遍，範圍涵蓋遊戲、搜索、問答、社交、新聞、視訊、電商等應用軟體，移動時代需要mobile First為核心，未來則需要AI First為核心，但技術會快速迭代。因此，AI-First產品要達到普惠，須兼顧技術投入和邊際成本。

根據Scaling Law法則，尺寸愈大、能力更強的模型將持續湧現，但與移動時代不同，大規模拓展AI應用的邊際成本仍非常高，因此，每年AI產品的推理成本維持10倍速度下降，將是能否做到產品普惠的核心因素。

李開復說，大語言模型能力增強，推動生成式AI（Gen-AI）革命加速落地，加速AI 2.0時代成真，AI 2.0將帶來人工智慧助理時代，改變使用者介面和商業模式，並升級全球經濟規模。從事AI大模型企業的成本結構中，繪圖處理器（GPU）架構的成本比重高達50%至80%，為降低成本，大模型企業也積極布局整合各類AI模型的AI軟硬體基礎建設（AI Infra），讓成本昂貴的GPU架構能發揮更大的效果。