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美超微梁見後登上美知名脫口秀 暢談液冷、親揭2堅持

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 創辦人暨總裁梁見後近日接受外媒Fox Business Network的邀請，登上知名訪談節目《克拉曼倒計時》暢談旗下最新的液體冷卻系統。而梁見後也向觀眾們強調，美超微自始至終對「提高品質」、「對製造業的承諾」這2件事一直抱持極高的堅持，並對於能夠提供高性能的AI人工智慧解決方案和創新的液體冷卻系統深感自豪。

據悉，美超微成立於 1993 年，創立至今已走過30個年頭，團隊除了提供優化 IT 解決方案外，同時也作為AI、雲端、儲存和5G邊緣領域的全方位IT解決方案製造大廠，也已推出與旗下先進模組化構建式架構、機櫃式隨插即用設計，適合度最高的「液冷解決方案」，憑藉此組合，整套系統也取得最佳、最高的「廣泛性」。

對此，梁見後也強調旗下AI 人工智慧解決方案，以及創新的液體冷卻系統，不僅可以降低成本，還可以減少碳足跡。而節目主持人克拉曼也對此讚譽有加，並在節目中直言「我們喜歡看到這樣的公司，尤其是在美國。」引發現場觀眾的熱烈掌聲。事實上美超微近日頻頻報喜，除了不斷推出液冷解決方案外，更已被享有盛譽的那斯達克100指數（Nasdaq 100）選中加入。

針對入選「那斯達克100指數」，創辦人梁見後也坦言，這也是市場對AI人工智慧創新、增長、可持續性和全球市值的認可。展望未來，美超微將會繼續提升自己的創新研發量能，並致力投入發展更先進的創新、綠色計算等產品，進一步引領整個新興的人工智慧市場，持續向上增長，對此，梁見後也樂觀看待整個市場的成長態勢。

美超微創辦人梁見後（右）。記者吳康瑋／攝影
美超微創辦人梁見後（右）。記者吳康瑋／攝影

AI 人工智慧 超微

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