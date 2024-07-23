AWS台灣雲端高峰會登場 生成式AI開創科技新局
生成式AI科技橫空出世，驚艷世界，掀起一波空前的轉型變革之浪，不僅震撼資訊科技界，更為傳統製造、金融服務、零售、娛樂、醫療和公共服務等各產業領域的運作模式，注入顛覆性的重塑活力。
2024「AWS台灣雲端高峰會」上午在台北國際會議中心開展，AWS台灣暨香港總經理王定愷、中華電信總經理林昭陽、數位發展部部長黃彥男、國科會副主任委員陳炳宇、Head of Ecosystem and Alliance Management Division, TSMC台積電 Dan Kochpatcharin等出席，並匯聚各行各業的開發者、企業專家與科技愛好者，為沉浸於生成式人工智慧與雲端技術的專屬體驗，豐富的論壇議程、互動式工作坊、主題實作、遊戲式體驗學習科技新知，並且和國內外專家們面對面交流，了解寶貴的轉型實例以及創新的 AWS 服務與解決方案。
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