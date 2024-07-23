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李開復：大語言模型加速AI 2.0 推理成本下降可期

中央社／ 台北23日電

鴻海研究院諮詢委員、零一萬物執行長及創新工場董事長李開復今天表示，大語言模型能力增強加速AI 2.0成真，AI 2.0改變使用者介面和商業模式，升級全球經濟規模，所有軟體和商業模式可能被人工智慧重寫，未來AI應用推理成本，每年將以近10倍速下降。

鴻海研究院今天舉辦AI NExT Forum，論壇以「鴻海50年•智慧新紀元：生成式AI與未來創新」為主題，邀請人工智慧AI專家與會，揭示生成式AI最新趨勢及模型訓練。

李開復透過視訊發表「生成式AI：有史以來最具顛覆性的科技革命」專題演說，他表示，以往AI 1.0按照一個任務布局相對應的一種AI應用，現在大語言模型能力增強，推動生成式AI（Gen-AI）革命加速落地，加速AI 2.0時代成真，AI 2.0將帶來人工智慧助理時代，改變使用者介面和商業模式，並升級全球經濟規模。

他指出，AI 2.0時代誕生超級應用軟體APP的速度，遠快於行動網路時代，李開復舉例，2022年ChatGPT和character.ai應用軟體問世，分別僅用2個月和6個月時間，全球使用者就達到1億用戶，遠比TikTok的9個月和WeChat的14個月還要快速。

李開復預估，在AI 2.0時代，所有軟體和商業模式，都有機會被人工智慧重寫一遍，範圍涵蓋問答、搜索、新聞、社交、電商、遊戲、視訊等應用軟體。

不過李開復表示，從事AI大模型企業的成本結構中，繪圖處理器（GPU）架構的成本比重高達50%至80%，為了降低成本，大模型企業也積極布局整合各類AI模型的AI軟硬體基礎建設（AI Infra），讓成本昂貴的GPU架構發揮更大的效果。

在市場不斷競爭態勢下，李開復表示，大模型成本不斷下降，除了OpenAI價格大幅下降，中國的AI應用軟體開發商近期也掀起價格戰，他預估未來AI應用的推理成本，每年將以接近10倍的速度下降。

李開復指出，關鍵不在於推出多少種大模型架構，而是如何推出可用且價格親民的大模型應用軟體，才是重點。

展望AI 2.0應用領域，李開復表示，AI 2.0應用可廣泛出現在洞察與智慧、流程自動化、內容生成與管理、營運效率、提升員工生產力、提升客戶服務、產品研發創新、法規與風險管理等領域，未來企業級AI大腦可能出現，將顛覆既有的企業組織結構與規模。

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