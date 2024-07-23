AWS 高峰會／中華電總座林昭陽挺企業上雲 強調對雲端服務要有信心

微軟公司（Microsoft）的協力廠商 CrowdStrike 更新出錯，引發史上最大IT災難事件，引發各界對上雲的穩定度和資安的疑問。2024 AWS 台灣雲端高峰會（AWS SUMMIT TAIPEI）23日登場，中華電信總經理林昭陽在演講中力挺企業上雲趨勢，強調「要有信心」，大家要分辨問題所在，上雲仍是趨勢。

AWS 今年6月宣布新的區域級雲端資料中心「AWS亞太（台北）區域」，將在台灣落地。中華電信總經理林昭陽今天也證實， 中華電信將參與 AWS 在台灣資料中心計畫，預計明年可提供企業客戶服務。

林昭陽說，上週（大當機）事件發生後，他接到很多詢問電話，都以為雲端出問題，不過很快就發現並不是 Cloud的問題，他強調企業上雲的重要性，大家要有信心，遇到問題就要釐清清楚。他也呼籲企業導入生成式AI的重要性與必要性，許多人也問他AI是不是泡沫？「在我心裡當然是『no』。」